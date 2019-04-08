增值税改革全年减税预计超万亿元

新华社发

今年以来，国家大力实施减税降费，从1月1日个税专项附加扣除政策正式执行，到1月9日小微企业普惠性减税措施推出，再到4月1日深化增值税改革，一系列减税举措直击当前市场主体的难点，有效减轻企业负担，增加居民收入，完善税收制度，成为深化供给侧结构性改革、推动经济高质量发展的重要举措。减税政策落地情况如何？给企业和消费者带来了哪些红利？市场主体还有什么期待？今天起，本版推出“增强减税获得感”系列报道，关注今年减税政策实施情况及带来的成效，探讨如何更好增强全社会的减税获得感。

——编 者

4月1日，深化增值税改革正式实施。

增值税是我国第一大税种，深化增值税改革，逐步建立现代增值税制度是我国现阶段税制改革的一项重要任务。此轮深化增值税改革主要包括降低增值税税率水平，将制造业等现行16%的税率降到13%，将交通运输业等现行10%的税率降到9%，保持6%一档税率不变。同时，扩大进项税抵扣范围，试行期末留抵退税制度，对生产、生活性服务业进项税额加计抵减，确保所有行业税负只减不增，预计全年减税降负规模将超过1万亿元。

制造业最受益

适用税率下调3个百分点，同时进一步扩大抵扣范围，试行期末留抵退税制度

4月1日上午9点，重庆市天友乳业股份有限公司乳品一厂财务部办公室里，会计王利在电脑上顺利为其销售分公司开出13%新税率的发票，而此前该品目的税率为16%。“同样的销售收入，这张发票的增值税额比之前减少了1153.49元。”王利说。

作为全产业链企业，天友乳业除乳制品加工经营外，同时下设牧业、销售、物流公司及技术研发中心等。“这次增值税改革，两档税率的下调我们都享受，对企业的减负作用十分明显。”公司财务副经理杨佑刚表示，以2018年的经营数据进行测算，企业全年将减少超过100万元的增值税。

与天友乳业公司一样，4月1日开始，我国众多行业开始感受到增值税税率下调带来的减负效应，其中制造业企业感觉尤为明显。

比亚迪集团税务经理钱扬俊告诉记者，今年比亚迪集团预计将减免税款5.5亿元，其中增值税实际缴纳税款（不包括留抵）预计减免2亿元。

“这次的税率下调，制造业是重点受益对象，在中国制造向中国‘智’造转型的关键时期给予了最直接有效的帮助。”对于此次增值税改革，深圳市沙井新桥商会制造业委员会主任钟家武感觉超出预期，“今年全国两会前，深圳税务部门来走访时，我就代表制造业同行提出希望进一步降低增值税税率的期盼，没想到税率一次下调了3个百分点，这将为制造业扩大再生产和转型升级提供更多的资金支持。”

近年来，在增值税改革中，制造业一直是减税规模最大、受益最为明显的行业。在前期营改增试点过程中，随着纳入试点的行业范围逐步扩大，制造业企业可抵扣进项税不断增加，享受了净减税的改革红利。2018年5月1日，增值税改革将制造业等行业适用税率由17%降至16%，将交通运输、建筑等行业适用税率由11%降至10%。据税务部门统计，此项措施2018年5—12月减税2700亿元，制造业减税约945亿元，占35%。

此次深化增值税改革，也以制造业为减税重点。在税率方面，制造业适用税率下调3个百分点，是下降幅度最大的行业之一。同时，改革进一步扩大抵扣范围，将国内旅客运输服务纳入抵扣、不动产由分两年抵扣改为一次性全额抵扣，制造业企业相关支出的总体规模较大，受益尤为明显。不仅如此，此次改革还将试行期末留抵退税制度，即对降低税率水平后纳税人的增量留抵税额按条件予以退还，从而有效增加企业现金流，根据统计数据，制造业期末留抵税额占比最高，将是这项政策的最大受益者。

“当前，我国实体经济困难较多，通过持续、较大幅度减轻制造业企业负担，可以改善企业预期和经营效益。” 财政部副部长程丽华表示，减税后，企业将拥有更多的资金用于设备更新、技术创新和升级改造，有利于增强企业的活力和竞争力，推动制造业迈向中高端，加快新旧动能接续转换，促进我国经济高质量发展。此外，制造业是国民经济的基础产业，制造业享受的减税红利，还将通过价格机制从产业链条层层传递，让更多的行业受益。

一系列减税措施，有效激发了制造业企业的活力，一些企业已经厉兵秣马，准备在今年大干一场。

——加大研发投入，开拓国际市场。

在山东潍坊孚日集团家纺三公司成品车间，工人们娴熟地将一批刚生产出来的毛巾打上标签。负责车间生产计划的郭海栋表示，这批毛巾已经是今年该公司出口日本市场的第四批订单产品，“这个产品应用了一种新技术，我们称之为无水上色，相比传统印染工艺，可以节省大约70%的用水量，非常安全、环保。”

孚日集团已经连续20年保持国内家纺行业出口额第一。集团税务主管朱传昌告诉记者，目前公司每年开发新产品1000余款，创新底气就来自于近年来国家一系列的减税降费政策。

“今年企业预计减少增值税及免抵税额3800万元，减少城建税及附加480万元，让我们有更充足的资金投入技术创新和生产工艺革新。”朱传昌说。

——更新技术设备，加快转型升级。

山东雷帕得汽车技术股份有限公司生产车间里，一条来自德国的全自动生产线正在上线组装，与目前以人工和半自动化设备为主的生产方式相比，这款全自动生产线效率可提升4—6倍。

“增值税税率下调后，预计可减少企业增值税及相关附加税费近500万元，我们制定了新的发展规划，年底前再引进一条全新生产线，加速推进企业的跨越升级。”企业负责人王金珂说。

——降低产品价格，提升市场竞争力。

浙江虹达特种橡胶制品有限公司是国内生产电池安全阀的企业。近年来，公司主营的电池安全阀销售量已占全国市场的70%。

“增值税税率降了，产品的零售价就有了降低空间。”公司财务负责人王玉莉表示，以公司生产的HD—303产品为例，价格将从原来的1.47元/个减少到1.44元/个，由于公司生产的订单需求有540万个，单个规格产品总体价格将下降16.2万元。“产品价格的下调，将进一步助力企业拓宽销路，最终促进企业做大做强。”

“降低增值税税率，减轻了企业税费负担，增加了企业税后利润，为企业应对经济下行压力、更好生存发展提供了较好支撑，助力推进供给侧结构性改革。” 上海财经大学公共政策与治理研究院院长胡怡建说。

消费者得实惠

汽车、手机、汽柴油价格出现下调

在增值税税率正式下调前，众多消费品已掀起一波降价潮。

3月18日，众泰T300小强版正式上市，这是众泰汽车公司专为年轻群体打造的一款精品SUV，两种车型的官方指导价仅为4.59和5.59万元。同时，众泰汽车还针对前一万名购车客户，额外提供每辆车5000元的现金折扣，一时间引起消费者热捧，仅仅几天时间，该车销售量已逾5000辆。

“我们之所以能够这样让利消费者，主要是得益于国家减税政策。”众泰汽车公司负责人金浙勇介绍说，“根据2018年的购进货物情况测算，税率下降3个百分点，降低了购买总价，预计减少占用企业资金2亿多元，大大减少融资成本，加之国内旅客运输服务进项可以抵扣，预计2019年企业减税约为3200万元。”

不仅是众泰汽车，这波由增值税下调引发的降价潮在各大车企间掀起。3月15日晚，梅赛德斯—奔驰宣布，从即日起购买全车系产品提前享受价格优惠，其中梅赛德斯AMG车型最高降幅达6.4万元。3月16日，宝马（中国）和华晨宝马联合宣布，即日起下调在中国销售的汽车产品的厂家建议零售价，最大降幅达6万元。3月19日，一汽—大众奥迪宣布，下调全系在售车型官方指导价，最大降幅达5.5万元。林肯、沃尔沃、捷豹路虎等豪华车品牌也相继宣布下调建议零售价。

“我们店所售奔驰车型的官方指导价降价区间在8000元到2万元之间，门店还会在这个基础上根据车型的不同，另行给予5000元左右的优惠。”深圳中升之星汽车销售服务有限公司财务负责人章海燕说。

降价潮迅速延伸到其他领域，苹果在线商店对中国区商品进行了价格下调，其中iPhone XS系列降价500元，iPhone XR降价300元，苹果电脑和平板系列同样有不同程度的降价。3月29日，国家发改委表示，成品油增值税税率由16%降低至13%。据此，国内汽、柴油最高零售价格每吨分别降低225元和200元，自3月31日24时起执行。

“由于增值税具有环环抵扣、层层传导的特点，最终的红利将在消费环节得到体现，从而发挥减税对于消费升级的促进作用，在这个过程中，企业和消费者都是减税受益者。” 北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红表示，增值税的征收范围十分广泛，从原材料到工业制成品都涵盖其中，减税将会降低整个社会的生产和物流成本，最终体现为消费者的降价红利。

山东淄博市淄川区的李迎新最近正在选购汽车，他发现看过的4S店都在降价促销，“本来计划购买一辆普通家用轿车，现在要重新规划一下，同样的预算可以买一辆更高端的SUV，这样节假日跑郊区更方便了。”

行业税负只减不增

对税负可能上升的生产、生活性服务业推出进项税额加计抵减10%的政策

伴随着减税举措的落地，企业最关心的还是自己实际税负能减多少，减税政策能否落实到位。《政府工作报告》提出，确保所有行业税负只减不增。为了实现这一目标，财税部门采取多项措施保证减税实施效果。

“在16%、10%两档增值税税率同时下调的情况下，适用6%税率的生产、生活性服务业纳税人，因进项税额减少，税负可能出现上升。”国家税务总局副局长孙瑞标介绍，针对这部分纳税人税负可能上升的情况，财政部和税务总局经过反复研究和测算，最终确定对其适用进项税额加计抵减10%的政策。

简单来说，“加计抵减”就是允许特定纳税人按照当期可抵扣进项税额的10%虚拟计算出一个抵减额，从而达到降低纳税人税负的目的。加计抵减政策按年度适用，当年内无需调整均可享受加计抵减政策，而且不需要任何审批。

鲘门镇是广东省远近闻名的海鲜小镇，当地各种饭馆格外多，此次加计抵减政策，让许多餐厅旅馆有了意外惊喜。“本来觉得这次增值税减税跟我们没关系，没想到听完税务人员介绍政策后算了一下，今年饭店还可以减免税额约2万元。” 鲘门东成饭店老板罗炳华高兴地说。

由于增值税原理较为复杂，减税政策也涉及多个方面，为了让企业充分享受减税红利，税务部门加大了政策执行力度，努力让每位纳税人实现明明白白减税。

3月17日，河北武安市裕华钢铁有限公司董事长王树华早早来到办公室，今天税务局的工作人员要来讲解减税政策。“原本想着怎么也得半天才能讲清楚，谁知一张明白卡就全明白了”。王树华接过税务人员递来的“减税降费明白卡”，很快就算清了企业的“减税账”。“按照卡上的计算方法我算了一下，公司今年可少缴增值税3900万元，加上原材料采购成本下降以及城建税和附加费降低，购置环保设备和科技研发的资金就有着落了。”

姜恩辉是浙江省舟山市定海区干览镇的副镇长，今年初他又多了一个新身份——“税务服务长”镇政府联络人。作为干览镇“税务服务长”团队的一员，连日来他忙着跟税务、行业协会的联络员们入企走访调研，解答各类涉税疑难问题，帮助争取税收优惠政策。

3月24日，周日，晚11点。位于北京市海淀区羊坊店西路的国家税务总局办公楼里，许多间办公室的灯光依然亮着。灯光下，税务总局实施减税降费工作领导小组办公室的工作人员在忙碌，他们收集各地落实减税降费工作情况，回答问题，总结经验，分析数据……为确保深化增值税改革顺利、平稳落地，这里的集中办公已经近两个月。

据悉，从3月5日以来，税务总局共出台减税降费工作文件12个，其中深化增值税改革相关文件7个。“税务部门专门推出20项服务举措，包括线上线下咨询等7项措施保障政策宣传辅导全覆盖，精简办税流程等6项措施提高办税便捷性，组织开展纳税人需求调查等4项措施聚焦提升政策的执行力。”税务总局纳税服务司司长孙玉山说。

■延伸阅读

迈向现代增值税制度

近年来，我国坚持减税与完善税制并重，采取“分步走”的方式，先局部再全国，分行业逐步推进营改增试点，按照现代税制的要求逐步推进制度建设，八年来通过“十大步”改革不断向现代增值税制度迈进：

第一步 2012年1月1日，在上海市针对交通运输业和部分现代服务业两个行业启动了营改增试点。

第二步 2012年8月1日至12月1日，将两个行业试点分批扩大至北京等11个省市。

第三步 2013年8月1日，将两个行业的试点在全国推开。

第四步 2014年1月1日，将铁路运输和邮政业纳入试点。

第五步 2014年6月1日，将电信业纳入试点。

第六步 2016年5月1日，全面推开营改增试点，将建筑业、房地产业、金融业和生活服务业纳入试点，实现增值税对货物服务的全覆盖，营业税退出历史舞台。

第七步 2017年7月1日，取消13%的税率，四档税率简并至三档，原按13%征税的与居民生活、农业生产、文化宣传相关的23类货物改按11%征税，构建更加公平、简洁的增值税制度。

第八步 2017年11月19日，修改增值税暂行条例，废止营业税暂行条例，以法规形式确定营改增试点成果。

第九步 2018年5月1日，将制造业等行业的适用税率由17%降至16%，将交通运输、建筑等行业适用税率由11%降至10%。统一小规模纳税人标准，对符合条件的先进制造业和现代服务业企业退还期末留抵税额。

第十步 今年4月1日实施的深化增值税改革，将制造业等行业的适用税率由16%降至13%，将交通运输、建筑等行业适用税率由10%降至9%。进一步扩大进项税抵扣范围，完善抵扣链条；试行期末留抵退税制度，减少因留抵导致的企业资金占压问题。

（柴 轩）

《 人民日报 》（ 2019年04月08日 18 版）

(责编：蒋琪、仝宗莉)