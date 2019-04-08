清明假日国内游达1.12亿人次

本报北京4月7日电 （记者赵珊）记者7日晚从文化和旅游部获悉：清明3天假日，各地文化和旅游产品丰富，市场平稳有序。经中国旅游研究院（文化和旅游部数据中心）综合测算，清明假日全国国内旅游接待总人数1.12亿人次，同比增长10.9%；实现旅游收入478.9亿元，同比增长13.7%。
清明假日旅游产品供给丰富。各地繁花似锦，踏青赏花、特色展演、民俗文化展示、书画摄影展览、戏曲表演等异彩纷呈。城市文化休闲活跃，周边短途游广受欢迎，举家登高望春或采摘成为游客首选。数据显示，清明假日周边短途游占比超过60%。
假日期间，以博物馆、文化遗产及小镇、宗教祈福、民俗风情等为代表的民俗文化游走热。调查显示，参观博物馆、美术馆、图书馆、科技馆和历史文化街区的受访者分别高达54.33%、32.36%、38.24%、37.23%和42.91%。
清明假日红色旅游热情高。数据显示，红色主题类景区在线购票量同比增长55.2%。各地历史博物馆、革命烈士纪念馆、抗战纪念馆等红色旅游景区纷纷开展清明主题活动，游客在参观红色景区、缅怀革命先烈的同时，家国情怀进一步升华。
文明旅游成常态。各地通过举办清明公益文化活动，倡导文明祭祀形式，弘扬祭祖、敬老、感恩等中华优秀传统美德，在引导游客树立文化自信中发挥重要作用。许多游客手提垃圾袋，做到“人走垃圾走”。游客在文明中享受春日美景，假日生活品质高。
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