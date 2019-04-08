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欧洲缘何对一带一路热情渐高？

■ 贾晋京

2019年04月08日08:10  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　继习近平主席3月下旬对意大利、摩纳哥和法国成功进行国事访问之后，4月8日至12日，李克强总理将赴欧举行第二十一次中国－欧盟领导人会晤、第八次中国－中东欧国家领导人会晤并正式访问克罗地亚。习近平主席和李克强总理今年首次出访均选择了欧洲，体现了中国外交对欧洲方向的高度重视。

　　习近平主席访欧期间，意大利成为首个签署“一带一路”谅解备忘录的七国集团（G7）成员，法国总统马克龙则表示主张加强欧盟互联互通战略同“一带一路”倡议对接。第二届“一带一路”国际合作高峰论坛前夕，亚欧大陆的西端正以前所未有的热情面向东方，面向“一带一路”。

　　当今世界正处于百年未有之大变局，对欧洲来说，大变局来得同样猛烈。当下，欧洲正在面临三方面巨大重组：

　　一是“跨大西洋关系”重组。二战后“北约”框架下的“跨大西洋联盟”续存已超过70年，该区域的经济总量一度占全球70%以上，如今已下滑至约40%。随着近两年美国转向贸易保护主义，在汽车、钢铁等多个重要领域频频向欧盟发难，“跨大西洋”经贸关系走向不明，甚至在军事上和货币上，欧盟也开始探索自主化方案。

　　二是欧盟体系重组。英国“脱欧”带来的后果之一是将使伦敦这个欧洲—美国之间的美元流通枢纽离开欧盟，欧洲的金融运行体系面临调整。当前，欧洲一体化进程的蓝图来自2011年12月的《欧元区元首声明》，该声明把欧元区“分三步”走向财政一体化作为“宪法级”要求，并在发表后得到强力贯彻。英国“脱欧”之后，欧盟将面临体系重组。

　　三是世界经济格局重组。国际货币基金组织（IMF）的“官方外汇储备币种构成”数据显示，截至2018年四季度末，全球官方外汇储备中美元占比为61.69%，欧元为20.69%，人民币为1.89%。相比十年前的“旧常态”，美元从67%左右的水平降至约62%，欧元从26%左右的水平降至约21%，而人民币则是从无到有、占比超过澳元的1.62%和加元的1.84%。人民币占比的增长，说明世界上有大量资产正在转为人民币计价，这背后是国际投资者对未来的预期。在此背景下，越来越多欧洲国家选择参与“一带一路”。

　　在此之前，中东欧国家几乎同步作出了面向“一带一路”的选择。2012年4月，中国—中东欧国家“16+1合作”正式启动，2017年，中东欧16国全部纳入“一带一路”倡议框架中，“16+1合作”已走向“成熟期”。

　　历史上，意大利是海上丝绸之路的西端，马可·波罗、利玛窦等文明交流先驱书写了中西交流史辉煌篇章。包括法国、克罗地亚在内的地中海地区，都有着深厚的丝绸之路交往史。当今整个欧洲重新开始面向东方，既是人类文明史的延续，也是世界发展大势的必然。

　　当今，中欧贸易规模持续扩大、双向投资稳定增长、经贸合作领域不断拓宽，正在为世界历史新方位中的共同未来打下深远基础。

　　（作者为中国人民大学重阳金融研究院院长助理）

(责编：蒋琪、仝宗莉)
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