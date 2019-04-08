原标题：今年清明期间511.5万人扫墓

本报讯 昨日，是清明节假期第三天，相比前两日，出门扫墓的人群降低了不少。北京青年报记者从市民政局获悉，昨天全市222处祭扫点共接待群众22.4万人，比去年同期（2018年4月7日）减少33.33%；疏导机动车4.7万辆，比去年同期增长4.44%。另外，据市民政局统计，从3月16日全市启动祭扫服务保障开始共计23天，全市各扫墓点累计接待群众511.5万人，疏导机动车103.32万辆。

清明节不仅是追忆故人、传承孝道的重要时节，也是弘扬和传播生命文化的一个重要契机。本市不少殡仪馆、墓园等都推出各色各样的开放日活动，让老百姓对殡葬文化有更加充分的认识和理解。

比如，在八宝山革命公墓，就在广场上全方位展现了殡葬改革新理念、推出殡葬改革新举措、展示殡葬改革新成果以及惠民、便民、利民举措。在展览区重点推介骨灰“后处理”理念、3D建模一次成型雕塑制作工艺、VR、AR及网上祭奠、生态葬式等。同时，推出“孝道传承”文化系列，以孝道景墙为载体，用“孝道诗词”、“孝道格言”和“家风、家训、家书”卡片、中华传统礼仪文化卡等形式，传承家族文化，寄托对亲人的思念。

又如东郊殡仪馆，则利用公众开放日的契机，让老百姓了解馆内的特色殡仪服务，包括承诺“服务项目只增不减、服务收费只减不增”，将鲜花、围棺等服务项目实行了10%—30%的让利销售，清明节期间又推出了25项惠民便民利民措施，免费绢花、免费移灵、免费简单遗体整容等等，让老百姓一目了然，感受殡葬服务的温馨化、人性化、透明化。

在保障服务方面，清明节期间，全市多部门联动，市民政系统上岗服务力量1.1万余人。市公安局部署警力7020人，市公安交管局设置维护岗位473处。消防部门共部署消防车116部、灭火指战员910名，巡查重点场所101处。此外，还有园林绿化部门、市场监管部门、城管部门、卫生部门、公交部门、首都文明办组织的志愿者等等，为保障清明期间有序祭扫共同发力。(记者 蒋若静)

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)