原标题：证监会推进机构监管工作 今年强化五大责任

“与2018年比较，2019年机构监管工作会议的最大亮点是更加重视中介结构的作用，提出要加强中介机构在培育发行主体、询价定价、维护交易、风险管理、投资者适当性管理等各个环节的责任。”4月7日，中国人民大学重阳金融研究院研究员卞永祖在接受《证券日报》记者采访时说。

日前，证监会系统2019年机构监管工作培训会在深圳召开。会议从五方面扎实推进机构监管工作。一是打好防范化解重大风险攻坚战，着力防范化解重大风险隐患，严防风险外溢，牢牢守住不发生系统性风险底线。二是进一步完善行业机构内在制衡机制，加大监管执法力度，促进形成主动合规、自我约束的行业生态。三是着力强化中介机构在培育发行主体、询价定价、维护交易、风险管理、投资者适当性管理等各个环节的责任，保障设立科创板并试点注册制改革顺利推出。四是深化金融供给侧结构性改革，加强政策引领，增强行业机构综合服务功能，综合施策引导和支持中长期资金入市，支持行业机构差异化发展，全面提升行业服务资本市场改革发展和实体经济转型升级的能力。五是着力强化监管能力建设，进一步提高监管有效性。

“之所以更加重视这方面工作，与当前我国资本市场注册制改革的大背景是密不可分的。”卞永祖表示，从核准制转向注册制，关键就是要充分信息披露，从而让投资者充分理解上市企业的经营情况、发展战略以及行业发展趋势等信息，而这些信息的是否客观公正，作为资本市场“看门人”的金融中介的作用至关重要，因此，加强对机构的培训和监管迫在眉睫。

目前，与发达国家和成熟市场比较，我国金融中介的执业质量、竞争力等都有提升的空间。近几年来，已经有很多会计师事务所、券商等受到行政处罚，原因多发于审计、发行等环节出现纰漏，甚至与发行主体一起弄虚作假。

对此，卞永祖认为，加快中介机构建设具有紧迫性，需要从多方面加强。首先，监管部门宏观引导，弥补市场不足。在金融体系中，金融中介机构牵涉面广，对专业性、时效性、安全性、可靠性要求极高。因此需要监管部门明确产业定位和产业划分，并制定中长期战略、工作重点和工作任务。

其次，完善立法司法，加强制度建设。随着我国资本市场快速发展，大量的相关企业、机构从事中介业务，恶意的价格竞争、模仿抄袭现象层出不穷，因此要加强行业从业人员道德建设，促进相关从业者有序运营。

第三，要加快复合型人才培养。金融中介机构对人才的要求极高，不仅精通金融、企业管理等知识，还要具有洞察技术、市场发展趋势的能力，因此中介机构要建立开放竞争、良性流动的工作机制，创造较好的保障条件，加大人才的培养力度。

对比2018年机构监管工作培训会，可以发现，今年不仅强调服务好实体经济，也强调要发展好资本市场。对此，卞永祖表示，发展好资本市场与金融服务好实体经济是相辅相成、相互促进的。从历史的经验可以看出，强大的资本市场不仅可以为实体经济提供资金，提高资金使用效率，从而帮助实体经济高效、快速发展，并且也是在实体经济遭遇冲击时的缓冲垫，金融体系能够帮助受到冲击的经济体有序地调整相关经济金融活动，使得经济早日步入正轨、重现活力。“因此，我们要更加重视建立强大资本市场，这也是降低潜在金融风险的重要措施。”

证监会系统2019年机构监管工作培训会特别强调“综合施策引导和支持中长期资金入市”。对此，卞永祖认为，我国资本市场长久以来就存在投资者结构不平衡的问题，中小投资者在数量中占据大多数，由于中小投资者的信息来源、资金实力都比较弱，因此市场中所谓的“羊群效应”比较明显，市场容易暴涨暴跌，对投资者和上市企业来说都非常不利。因此加大长期资金入市的比例，可以让市场更加理性，并有利于市场中的优胜劣汰，促进市场更加健康可持续发展。

(责编：蒋琪、仝宗莉)