人民网>>财经

证监会推进机构监管工作 今年强化五大责任

左永刚

2019年04月08日08:19  来源：证券日报
 
原标题：证监会推进机构监管工作 今年强化五大责任

“与2018年比较，2019年机构监管工作会议的最大亮点是更加重视中介结构的作用，提出要加强中介机构在培育发行主体、询价定价、维护交易、风险管理、投资者适当性管理等各个环节的责任。”4月7日，中国人民大学重阳金融研究院研究员卞永祖在接受《证券日报》记者采访时说。

日前，证监会系统2019年机构监管工作培训会在深圳召开。会议从五方面扎实推进机构监管工作。一是打好防范化解重大风险攻坚战，着力防范化解重大风险隐患，严防风险外溢，牢牢守住不发生系统性风险底线。二是进一步完善行业机构内在制衡机制，加大监管执法力度，促进形成主动合规、自我约束的行业生态。三是着力强化中介机构在培育发行主体、询价定价、维护交易、风险管理、投资者适当性管理等各个环节的责任，保障设立科创板并试点注册制改革顺利推出。四是深化金融供给侧结构性改革，加强政策引领，增强行业机构综合服务功能，综合施策引导和支持中长期资金入市，支持行业机构差异化发展，全面提升行业服务资本市场改革发展和实体经济转型升级的能力。五是着力强化监管能力建设，进一步提高监管有效性。

“之所以更加重视这方面工作，与当前我国资本市场注册制改革的大背景是密不可分的。”卞永祖表示，从核准制转向注册制，关键就是要充分信息披露，从而让投资者充分理解上市企业的经营情况、发展战略以及行业发展趋势等信息，而这些信息的是否客观公正，作为资本市场“看门人”的金融中介的作用至关重要，因此，加强对机构的培训和监管迫在眉睫。

目前，与发达国家和成熟市场比较，我国金融中介的执业质量、竞争力等都有提升的空间。近几年来，已经有很多会计师事务所、券商等受到行政处罚，原因多发于审计、发行等环节出现纰漏，甚至与发行主体一起弄虚作假。

对此，卞永祖认为，加快中介机构建设具有紧迫性，需要从多方面加强。首先，监管部门宏观引导，弥补市场不足。在金融体系中，金融中介机构牵涉面广，对专业性、时效性、安全性、可靠性要求极高。因此需要监管部门明确产业定位和产业划分，并制定中长期战略、工作重点和工作任务。

其次，完善立法司法，加强制度建设。随着我国资本市场快速发展，大量的相关企业、机构从事中介业务，恶意的价格竞争、模仿抄袭现象层出不穷，因此要加强行业从业人员道德建设，促进相关从业者有序运营。

第三，要加快复合型人才培养。金融中介机构对人才的要求极高，不仅精通金融、企业管理等知识，还要具有洞察技术、市场发展趋势的能力，因此中介机构要建立开放竞争、良性流动的工作机制，创造较好的保障条件，加大人才的培养力度。

对比2018年机构监管工作培训会，可以发现，今年不仅强调服务好实体经济，也强调要发展好资本市场。对此，卞永祖表示，发展好资本市场与金融服务好实体经济是相辅相成、相互促进的。从历史的经验可以看出，强大的资本市场不仅可以为实体经济提供资金，提高资金使用效率，从而帮助实体经济高效、快速发展，并且也是在实体经济遭遇冲击时的缓冲垫，金融体系能够帮助受到冲击的经济体有序地调整相关经济金融活动，使得经济早日步入正轨、重现活力。“因此，我们要更加重视建立强大资本市场，这也是降低潜在金融风险的重要措施。”

证监会系统2019年机构监管工作培训会特别强调“综合施策引导和支持中长期资金入市”。对此，卞永祖认为，我国资本市场长久以来就存在投资者结构不平衡的问题，中小投资者在数量中占据大多数，由于中小投资者的信息来源、资金实力都比较弱，因此市场中所谓的“羊群效应”比较明显，市场容易暴涨暴跌，对投资者和上市企业来说都非常不利。因此加大长期资金入市的比例，可以让市场更加理性，并有利于市场中的优胜劣汰，促进市场更加健康可持续发展。

(责编：蒋琪、仝宗莉)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved