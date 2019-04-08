清明假期60家重点商企进账17.9亿元

原标题：60家重点商企进账17.9亿元
本报讯（记者 马婧）今年清明节假期，本市粮油、蔬菜、猪肉等生活必需品供求平稳，消费平稳增长。假日3天，市商务局重点监测的60家零售、餐饮企业累计实现销售额17.9亿元，同比增长6.2%。
各大老字号准备了各种适合外带的“踏青菜”和时令小吃，同时在店里推出了多种爽口的时令菜品。清新京菜餐厅惠丰门钉肉饼店推出了炒红果、开口笑、酱肘子、酱猪蹄等踏青食品，主打手工水饺的惠丰饺子楼推出了卤水凤爪、豆沙包、烙饼卷带鱼、酱牛肉等，护国寺小吃的“寒食十三绝”适合外带还应景，也受到不少消费者欢迎。据统计，烤肉季、功德福、便宜坊等老字号餐饮企业销售额分别同比增长了67.3%、23.1%、11.1%。
假日期间，本市重点消费场所、商圈客流量同比增长超10%以上。其中，西单大悦城、东方新天地、荟聚等18家消费场所客流量增长在10%以上；东单、西单两大商圈客流量分别增长13.8%和25.1%。
本市服务性消费增长23.6%。其中，夜间餐饮消费明显增加，小吃快餐、饮品、烧烤等品类最受欢迎，其中晚上18时至次日6时的夜间餐饮消费同比增长近50%。
旅游消费也十分旺盛，京外游客消费规模同比增长23.9%。银联大数据显示，本市外来游客在餐饮、旅游、住宿、日用百货等16大类刷卡消费金额累计3.4亿元，同比增长23.9%；消费人次达36.2万次，人均消费约940元。
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