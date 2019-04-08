人民网>>财经

通州实现不动产登记手机缴费

王晓飞

2019年04月08日08:28  来源：北京日报
 
原标题：通州实现不动产登记手机缴费

　　原标题：通州实现不动产登记手机缴费

　　本报讯（记者 王晓飞）通州区不动产登记在全市范围内率先试点，实施多种形式自助缴费。市民除在窗口刷卡缴费外，还可以通过微信、支付宝或登录北京市规划和自然资源委员会网站进行在线缴费，未来通州将探索不动产登记全程在线办理。

　　3月29日，随着市民陈先生通过手机成功缴纳登记费，通州区率先完成了不动产登记线上支付试点。陈先生说：“办理过程很简单，按照手机短信提示，进入网址链接，两分钟就完成了手机自助缴纳登记费用。”

　　据了解，通州区不动产登记事务中心日均办理业务量500余件，目前办理量较大的存量房屋买卖、新建房屋买卖、抵押登记等都需要缴纳相关登记费用，每天需要缴纳登记费用领取产权证的人数约为200人次。登记费用多种形式缴纳的实现大大方便了企业和群众，可实现24小时在线缴费，减少了跑路的次数，节约了办理时间。同时，市民完成线上支付后，还可以在线查看缴费凭证，打印非税收入一般缴款书，满足了不同企业和群众的办事需求。

　　今年，通州区不动产登记中心积极探索优化营商环境新举措，“一网通办”“取消企业间存量非住宅网签”的办理速度和办理量均走在全市前列。此外，通州区不动产登记中心设置了线上预审岗和核验登簿岗，优化了规自委、住建委、税务局三部门合署办公的综合服务窗口，业务办理流程由“物理串联”变为“网上并联”。

　　3月20日，不动产信息网上查询服务开通，3月21日受理了《关于取消企业之间存量非住宅房屋买卖合同网上签约要求的公告》发布以来的首个企业间存量非住宅转移，企业双方仅用了两个小时就拿到了新的产权证。

　　下一步，通州区不动产登记中心将继续改进和完善缴费系统，不断丰富缴费平台的支付模式，不断扩大系统和网站的承载量。今后将力争实现自助领证，争取达到“最多跑一趟”，今后还将考虑电子证。

(责编：赵爽、仝宗莉)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved