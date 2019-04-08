原标题：通州实现不动产登记手机缴费

原标题：通州实现不动产登记手机缴费

本报讯（记者 王晓飞）通州区不动产登记在全市范围内率先试点，实施多种形式自助缴费。市民除在窗口刷卡缴费外，还可以通过微信、支付宝或登录北京市规划和自然资源委员会网站进行在线缴费，未来通州将探索不动产登记全程在线办理。

3月29日，随着市民陈先生通过手机成功缴纳登记费，通州区率先完成了不动产登记线上支付试点。陈先生说：“办理过程很简单，按照手机短信提示，进入网址链接，两分钟就完成了手机自助缴纳登记费用。”

据了解，通州区不动产登记事务中心日均办理业务量500余件，目前办理量较大的存量房屋买卖、新建房屋买卖、抵押登记等都需要缴纳相关登记费用，每天需要缴纳登记费用领取产权证的人数约为200人次。登记费用多种形式缴纳的实现大大方便了企业和群众，可实现24小时在线缴费，减少了跑路的次数，节约了办理时间。同时，市民完成线上支付后，还可以在线查看缴费凭证，打印非税收入一般缴款书，满足了不同企业和群众的办事需求。

今年，通州区不动产登记中心积极探索优化营商环境新举措，“一网通办”“取消企业间存量非住宅网签”的办理速度和办理量均走在全市前列。此外，通州区不动产登记中心设置了线上预审岗和核验登簿岗，优化了规自委、住建委、税务局三部门合署办公的综合服务窗口，业务办理流程由“物理串联”变为“网上并联”。

3月20日，不动产信息网上查询服务开通，3月21日受理了《关于取消企业之间存量非住宅房屋买卖合同网上签约要求的公告》发布以来的首个企业间存量非住宅转移，企业双方仅用了两个小时就拿到了新的产权证。

下一步，通州区不动产登记中心将继续改进和完善缴费系统，不断丰富缴费平台的支付模式，不断扩大系统和网站的承载量。今后将力争实现自助领证，争取达到“最多跑一趟”，今后还将考虑电子证。

(责编：赵爽、仝宗莉)