原标题：药店租用执业药师证：整治药师“挂证”乱象

整治药师“挂证”乱象(建议)

执业药师是负责提供药物知识及药事服务的专业人员。据有关规定，新开办的零售药店必须配备执业药师，所有零售药店法人或主要管理者必须具备执业药师资格，零售药店和医院药房营业时必须有执业药师指导用药，处方审核岗位的职责不得由其他岗位人员代为履行。然而现实中，一些药店租用执业药师证、药师“挂证”不在岗的现象依然存在。

药店“租证”“挂证”等现象，与执业药师供不应求有很大关系，全国执业药师的缺口较大。“挂证”药品零售企业、中介机构与持证人员，在利益驱动下各取所需，加剧了“人证分离”乱象滋生蔓延。

相关行政管理部门应该加大对药品零售企业执业药师“挂证”行为的整治力度，严格查处骗取、转让、借用、伪造执业药师资格证的个人和企业。同时，建立长效机制，建立执业药师“挂证”黑名单，让不良执业者一处失信、处处受限。

山东青岛市 潘铎印

《 人民日报 》( 2019年04月08日 07 版)

(责编：赵爽、仝宗莉)