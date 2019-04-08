原标题：人们为何热衷保健？卖保健品的亲热 医生态度冰冷

资料图：警方展示的涉案虚假保健品。 中新社记者 陈骥旻 摄

一入保健深似海，越整越焦虑

对话嘉宾

刘幼硕 (湖南省老年医学与健康科学传播团队首席专家、中南大学湘雅二医院老年医学科教授)

龚志成 (中南大学医院药学研究所所长、湘雅医院副院长)

梅小兰 (一名“保健品控”)

潘婷 (80后，境外游导游)

曾益良 (湖南韶山常佰通生物科技有限公司董事长，保健品生产商)

帅才 (半月谈记者)

不知从何时起，沉迷于买保健品、沉醉于各类奇葩养生方法的人群不断扩大。这其中，既有有钱有闲的老年人、走哪都拎着保温杯的中年人，又有一批即将跨入不惑之年的80后。

不少人是程度不一的“保健品控”。有人“控”民间古方、秘方，有人“控”虫草、石斛等破壁类保健品，还有人啥都“控”。然而“保健品控”纷纷表示：越是保健，越是不安。

潘婷：我早上一睁眼，先用温水化上阿胶，服复合维生素片、善存片、乳钙胶囊，吃完阿胶再洗漱。中午一粒蔓越莓胶囊、一粒葡萄籽抗氧胶囊。晚上把白天这些再吃一遍。对了，另外还得加片黄金素，补脑的。一个没吃到位，心里就慌乱。可越担心什么越来什么，只要保健品没吃好，第二天就会发现牙肿了或者哪里不舒服了，下面就不敢再大意，必须按时吃全。

梅小兰：我吃三七粉。媒体和专家总是声讨我们这些喜欢买保健品的，却没有关注我们热衷保健品是有客观原因的。当然了，主观上是随着经济条件改善人们的保健意识增强，但有一个重要的客观原因是什么呢？就是一种态度的反差：卖保健品的待顾客亲切、亲热，而我到医院看病，医生都忙得一塌糊涂，态度冰冷生硬。

当然我们也知道不能盲目迷恋保健品，可就是忍不住啊！老年人总有这样那样的慢性病，又不可能经常上医院，就算去了医院也是排队N小时，看医生一分钟，还不如买点保健品，既能预防疾病，又能和人聊天，愉悦了身心，打发了时间。我现在是几天没聊天，心里就憋得慌，觉得这个世界不要我了！怎么说呢，保健品是我和世界连接的一个纽带吧，纽带断了，能不焦虑吗？

帅才：我曾经采访发现有人一天要吃10种保健品，年轻的80后、90后也加入到保健大军中来。有专吃代购来的国外保健品的，有迷恋民间偏方、秘方的，还有追着神医满世界跑的。各有各的“控”，也各有各的苦。

刘幼硕：“保健品控”有三大类型。一是渴望关注、渴求温暖型。有的老年人身边没有孩子，孤独寂寞，“训练有素”的销售员便趁机拉拢他们参加讲座、活动，让老人倍感关怀，心甘情愿为保健品买单。二是“补偿型”。一些老年人觉得自己辛苦了大半辈子，晚年就该享享福，把年轻时没吃的补回来。三是身体欠佳四处寻求偏方型。

帅才：我常年关注、报道医卫领域，我想说的是，保健品不是药，不能治病，有病的话，必须去正规医疗机构治疗。有病不就医，一味迷恋保健品，那可真的是本末倒置，得不偿失。当然，也得承认，科学合理使用保健品对健康是有辅助作用的。

龚志成：我看诊的老年患者几乎都服用一种或几种保健品，很多老年人在服药的同时长期服用保健品，这实际上会加大用药风险。比如一些糖尿病、高血压患者在服用多种药的同时，服用五花八门的保健品、营养药，一旦感冒发烧，服药的种类还会增加，这就可能产生药物相互作用。奉劝广大老年人，保健品真的不是吃得越多越好，有可能越吃越添乱。

梅小兰：你们总说“保健品控”是本末倒置、讳疾忌医，我不以为然，信赖靠谱的保健品是对自己身体负责任的表现，不想给家人添负担。

刘幼硕：这就是“保健品控”普遍存在的认识误区。首先，保健品是保健食品，有别于药品，也绝不能替代药品。其次，任何打着治病旗号、宣扬神奇疗效的保健品一定是虚假宣传。很多人选择保健品都是通过口口相传，但是人跟人的体质、过敏类型等都不一样，同样的产品，A吃了保健，B吃了却可能要命，这是个很严肃的问题。

曾益良：保健市场有一些“潜规则”，比如非法添加猖獗。有些厂家为了使产品在极短时间内达到其宣传效果，会非法添加某些药品甚至处方药成分，然后通过直销或传销的方式坑害消费者。有不法商家在网上销售减肥产品，其产品见效快的原因是加入了禁药西布曲明，服用后会出现无力、头晕、呕吐、心慌等症状。

帅才：沉迷保健品，很多时候源于心理上的执着，这份执着一定程度上反映了对环境变化的不安，对医疗不信任的悲观情绪——既然求医问药这么难，那么索性自己给自己当大夫吧，结果这一当就上了瘾。我们在指出“保健品控”种种不健康心理行为的同时，不妨也检讨下，为什么有那么多人不信任正规医疗机构热衷寻求“野路子”？保健品焦虑一方面是疾病带来的，一方面是不健全的医疗行业带来的。

刘幼硕：对于许多老年人来说，这种行为源自一种心理需求。无论是年轻人，还是老年人，都需要身体健康和家庭亲情、社会温情，对疾病的恐惧、对温情的渴求导致他们不吝投入、拼命保健。在这一点上应该理解他们。

为解除保健焦虑，既要采取措施保障市场健康发展，又要不断提升群众的健康素养。保健品市场不能一直混乱下去，这是政府必须扛起的管理责任。健康素养使得个人能正确获取、理解基本健康信息和服务，并运用这些信息和服务做出正确决策，以维护和促进自身健康，政府、医疗机构都有责任科普推广。

(责编：赵爽、仝宗莉)