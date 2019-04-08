原标题：波音被指获政府非法补贴

波音被指获政府非法补贴

□ 本报驻美国记者 陈小方

除了将更多认证工作授权给波音公司外,美国还通过各种补贴,为波音公司与对手的竞争增添助力。

3月28日,世界贸易组织上诉机构对“空客诉美国政府补贴波音案”作出终裁,认定美国以华盛顿州税收减免形式向波音公司提供补贴非法,并认为这导致空中客车公司的A320neo和A320ceo单通道飞机在五次销售活动中遭受销售损失。

世界贸易组织认为,美国华盛顿州政府对波音提供非法补贴,这造成了波音与其主要对手空客的不公平竞争。上诉机构还在判决中指出,在数年前世贸组织作出判决认定波音接受了最少50亿美元的非法补贴并要求美方撤销对波音的补贴后,美方的这些补贴并未停止。

对于目前深陷737 Max机型安全隐患风波的波音来说,这一裁决无疑是又一次重击。

从2004年起,美国与欧盟就相互指控对方向航企提供非法补贴,从而展开了绵延十五年的空客与波音互诉补贴大战。

世贸组织此前就此案曾作出裁决,指出美国对波音公司的29项补贴中有28项均符合规定,但华盛顿州的税务补贴违规。美国与欧盟均就此裁决提出上诉,世贸组织上诉机构最终裁定维持原判。

据悉,波音公司在华盛顿州生产多数飞机,因此也获得了华盛顿州政府的巨额补贴。另外,美国南卡罗来纳州等地亦向波音公司提供补贴。

欧盟就此指出,此次世贸组织上诉机构的裁决证明,美国持续罔顾世贸规则,向波音公司提供补贴。空客公司也促请美国重新制定合乎公平贸易原则的政策。但美国贸易代表办公室却声称,美国的补贴额度还比不上欧盟的补贴。

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