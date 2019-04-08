原标题：算命还能网购？有的店铺月销量在8000单以上

网购平台居然还能购买算命服务

有的店铺月销量都在8000单以上

提到算命，相信大部分人首先想到的是骗子。

他们利用人们遭遇迷茫时的心理，通过含糊其辞的说法，让被害者上当受骗。

网络上的算命店铺。

“我最近工作压力大，晚上总是做梦。前几天听同事说，淘宝上也能算命。然后就抱着试一试的心态搜了一下，没想到还挺多的。”家住南岸的罗女士说，她最近在淘宝上花了260元算了一次命，但所谓的大师不但没有给自己指点迷津，反而当自己产生质疑后，大师还把自己拉黑了。

重庆晨报·上游新闻记者打开淘宝，搜索“周易”“算卦”“占卜”这些关键词后，就能发现很多算命的店铺。价格区间在50元-500元不等。

值得注意的是，其中很多店铺都打着“先算基本情况，后算未来态势”的幌子表示，如果基本情况算得不对，可以退款。

在销量排行榜，有的店铺月销量都在8000单以上。不过，对于算命者的年龄、职业等条件，记者咨询了多个店主，获得的答复是，没有特殊的要求，就是未成年人也可以通过淘宝进行算命。

随后，记者随便找了一家店铺，店主表示，算事业、子女、财运、婚姻、健康等单项是298元一次，全部都算是598元一次，并且不试算不议价。

“付款后，师傅会看以前的事，如果以前的不符合，不看以后，全额退款。”为了打消记者的疑虑，该名店主表示，算不准不收钱，而且算命的全过程都会在微信中完成，也不存在见不见面的情况。

网络上的算命店铺。

随后，记者支付了598元的费用。紧接着一名自称姓陈的大师，添加了记者的微信，索要了生辰八字后，开始了算命的过程。

“你人很聪明，应该从是事文职工作，市场营销策划这一类，用才华取富之道。”陈大师还表示，记者异性缘极佳，不爱说话。

整个算命的过程，让记者感觉很笼统，似乎这些话用在每个人身上都可以。最让记者感到纳闷的是，自己明明是个幽默的人，但却被算成了一个内向性格的人。

随后，记者表示自己希望能算算财运。

陈大师回复称，记者这辈子穷是不可能穷了，只是会有多富的问题了。

在整个算命的过程中，记者感觉到，这个所谓的陈大师一直在套话。而且遇到说得模棱两可或不吻合的地方，他都会说一些易经、八卦中的词语，然后告诉记者这是学术，不能道破天机。

“其实，这都是骗人的。”有知情人表示，网络算命的把戏其实很简单，就是通过你的朋友圈、年龄和网上留下的数据进行整合，然后告诉你一些笼统的结果。

“你的朋友圈，几天都不更新一条信息。那说明你这个人性格比较内向。”知情人透露，淘宝的收货地址发生了变化，可能就是换了新的居住地点。“你在网上花了500块钱算命，不就是想听到自己想听的话嘛，所以大师说你不会穷，只是多富，也没有错呀。”

知情人表示，大师套话或反复问你是否吻合，其实就是想让你认同自己的说法，然后即使说得有偏差，你也会觉得大师说得没错。

“最后哪有退款的？说得你颠三倒四的，最后就成了只可信其有的状态了。即便是有少数人感觉不对，也只能是算了。”知情人表示，其实所谓的大师利用的就是人们的心理，然后故弄玄虚。

同时，相关业内知情人表示：“开网店算命严格来讲不算违法，属一种边缘行为，即使算得不准也不算诈骗，如果利用算命强迫消费者购买辟邪物品，将构成违法行为。”重庆晨报·上游新闻记者 曲鸿瑞

(责编：赵爽、仝宗莉)