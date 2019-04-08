人民网>>财经

算命还能网购？有的店铺月销量在8000单以上

2019年04月08日08:55  来源：重庆晨报
 
原标题：算命还能网购？有的店铺月销量在8000单以上

　　网购平台居然还能购买算命服务

　　有的店铺月销量都在8000单以上

　　提到算命，相信大部分人首先想到的是骗子。

　　他们利用人们遭遇迷茫时的心理，通过含糊其辞的说法，让被害者上当受骗。

　　网络上的算命店铺。

　　“我最近工作压力大，晚上总是做梦。前几天听同事说，淘宝上也能算命。然后就抱着试一试的心态搜了一下，没想到还挺多的。”家住南岸的罗女士说，她最近在淘宝上花了260元算了一次命，但所谓的大师不但没有给自己指点迷津，反而当自己产生质疑后，大师还把自己拉黑了。

　　重庆晨报·上游新闻记者打开淘宝，搜索“周易”“算卦”“占卜”这些关键词后，就能发现很多算命的店铺。价格区间在50元-500元不等。

　　值得注意的是，其中很多店铺都打着“先算基本情况，后算未来态势”的幌子表示，如果基本情况算得不对，可以退款。

　　在销量排行榜，有的店铺月销量都在8000单以上。不过，对于算命者的年龄、职业等条件，记者咨询了多个店主，获得的答复是，没有特殊的要求，就是未成年人也可以通过淘宝进行算命。

　　随后，记者随便找了一家店铺，店主表示，算事业、子女、财运、婚姻、健康等单项是298元一次，全部都算是598元一次，并且不试算不议价。

　　“付款后，师傅会看以前的事，如果以前的不符合，不看以后，全额退款。”为了打消记者的疑虑，该名店主表示，算不准不收钱，而且算命的全过程都会在微信中完成，也不存在见不见面的情况。

　　网络上的算命店铺。

　　随后，记者支付了598元的费用。紧接着一名自称姓陈的大师，添加了记者的微信，索要了生辰八字后，开始了算命的过程。

　　“你人很聪明，应该从是事文职工作，市场营销策划这一类，用才华取富之道。”陈大师还表示，记者异性缘极佳，不爱说话。

　　整个算命的过程，让记者感觉很笼统，似乎这些话用在每个人身上都可以。最让记者感到纳闷的是，自己明明是个幽默的人，但却被算成了一个内向性格的人。

　　随后，记者表示自己希望能算算财运。

　　陈大师回复称，记者这辈子穷是不可能穷了，只是会有多富的问题了。

　　在整个算命的过程中，记者感觉到，这个所谓的陈大师一直在套话。而且遇到说得模棱两可或不吻合的地方，他都会说一些易经、八卦中的词语，然后告诉记者这是学术，不能道破天机。

　　“其实，这都是骗人的。”有知情人表示，网络算命的把戏其实很简单，就是通过你的朋友圈、年龄和网上留下的数据进行整合，然后告诉你一些笼统的结果。

　　“你的朋友圈，几天都不更新一条信息。那说明你这个人性格比较内向。”知情人透露，淘宝的收货地址发生了变化，可能就是换了新的居住地点。“你在网上花了500块钱算命，不就是想听到自己想听的话嘛，所以大师说你不会穷，只是多富，也没有错呀。”

　　知情人表示，大师套话或反复问你是否吻合，其实就是想让你认同自己的说法，然后即使说得有偏差，你也会觉得大师说得没错。

　　“最后哪有退款的？说得你颠三倒四的，最后就成了只可信其有的状态了。即便是有少数人感觉不对，也只能是算了。”知情人表示，其实所谓的大师利用的就是人们的心理，然后故弄玄虚。

　　同时，相关业内知情人表示：“开网店算命严格来讲不算违法，属一种边缘行为，即使算得不准也不算诈骗，如果利用算命强迫消费者购买辟邪物品，将构成违法行为。”重庆晨报·上游新闻记者 曲鸿瑞

(责编：赵爽、仝宗莉)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved