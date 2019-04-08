自然资源部：推进构建多元共治协调机制 从源头预防和化解行政争议

人民网北京4月8日电 （朱江）“2018年自然资源部本级收到行政复议申请1118件，同比减少27.6%，是近3年来的首次下降；收到行政诉讼案件1059件，同比增长43.3%，败诉率4.5%，低于全国平均水平10.2个百分点。”记者从自然资源部获悉，近日，自然资源部行政复议委员会召开2019年第一次会议，总结分析自然资源部2018年行政复议和行政应诉工作的情况和问题，并就2019年工作进行部署。

自然资源部党组成员、副部长王广华表示，行政复议、行政应诉是对群众合法权益进行救济的法定渠道，是倒逼依法行政、加快建设法治政府的重要抓手。今年要重点化解一批历史遗留问题，切实解决好老百姓反映的突出问题，把送上门的群众工作做好、做实。

王广华认为，数据反映出自然资源系统坚持刀刃向内、加强源头治理的态度和行动是坚决的。过去一年，自然资源部高度重视行政复议和行政应诉中反映的突出问题，着力构建自然资源行政复议、行政应诉工作机制，成效是明显的。当然也应清醒地看到，整个系统提升依法行政能力还有很大的空间。

会议明确，要高度重视、充分认识行政复议、行政应诉的重要意义。自然资源管理与人民群众重大财产权益息息相关，要通过行政复议、行政应诉妥善处理相关行政争议、维护群众合法权益，保障资源公平配置，疏通利益诉求表达渠道，提升释法说理能力，实现社会公平正义。

会议提出，2019年自然资源部门要提升能力，履职尽责做好行政复议、行政应诉工作。一要从源头上预防和化解行政争议，把行政复议、行政应诉工作纳入业务管理工作统筹考虑；二是推进构建多元共治协调机制，全方位提高行政复议、行政应诉能力和水平；三是建立和培养一支专业素养高、综合能力和协调能力强的队伍。建实、建强专业人才队伍，做好行政复议和行政应诉工作，加快推动自然资源管理法治化进程。

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