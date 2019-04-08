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清明小长假期间北京公交运客1959万人次 地铁运客2056.7万人次

2019年04月08日10:21  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京4月8日电 （朱江）记者从北京公交获悉，清明小长假期间，北京公交累计运送乘客1959万人次，8764人次乘坐公交扫墓专线出行祭扫，西郊线重联模式运客17.12万人次。

清明小长假期间，针对首都市民祭扫和踏青重合的出行特点，北京公交增加了途经18个陵园墓地的85条常规公交线路运力，在客流集中的重点线路上增配1-2部机动车随时投入运营。北京公交日均出车1.4万部，与去年同比增长2.57%，累计运送乘客1959万人次，客运量与去年同比增长16.04%。

清明小长假期间，北京地铁所辖线路总体运营秩序平稳，小长假期间共完成客运量2056.7万人次，较去年同期上升17.51%，共开行列车19273列，加开临客24列。地铁1号线八宝山站进出站日均客流达到3.8万人次，较去年同期上升10.78%。节前双休日（3月30日-3月31日）八宝山站进出站日均客流达到3.5万人次，比前一周增长13%。

小长假期间，12条公交扫墓专线累计出车119部，与去年同比增加12部，增长11.21%；发出车次238次，与去年同比增加24次，增长11.21；共计运送乘客8764人次，与去年同比增加397人次，增长4.74%。

小长假期间，轨道交通西郊线启用重联运行模式，运行间隔6分钟，每日上线10组重联列车，共开行958列，累计运送乘客17.12万人次。同时，公交集团开通的西郊线临时摆渡专线共计备车96部，累计出车36部，发出38次，运送乘客4475人次。

(责编：朱江、赵爽)
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