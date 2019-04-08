打造世界一流电力营商环境 助推港资企业高质量发展

在南方电网在北京发布服务粤港澳大湾区发展26条举措后，南方电网广东东莞供电局紧跟时代步伐，吹响了“万家灯火、湾区有我”的号角，该局为“湾区都市、品质东莞”建设提供高效优质的供电服务。

为了更好地服务港资企业，该局出台了《提升供电服务水平优化电力营商环境实施方案》，从精简办电环节，降低企业电价，提高办电效率三个维度提升服务水平。

节省过百万投资 港资企业盛赞

“作为倍增企业更需要政府的支持，南方电网一直作为合作伙伴，他们也是派专业经理对企业进行电力保障，让企业在生产过程中大大减轻了压力，比如说在节能方面，包括资金，给我们节省了100多万元的资金投入。”港资企业金科伟业公司副总经理赞不绝口。

“金科伟业在2018年有一个业扩报装，我们一个是为客户缩短报装时间，第二也为他缩短了报装流程，其次我们有一个业扩投资界面延伸，为客户节省了投资成本。”广东东莞供电局黄江供电服务中心专责朱海燕说道。

受惠政策红利 微小企业“幸福感”强

降低企业电价，有助于减轻企业经营负担。去年，该局合计降低每千瓦时8.19分，全年可为企业减少用电成本约9.24亿元。东莞龙昌数码科技公司是享受到此项优惠政策的港资企业之一。

“我们去年用电量大概是900多万元，在优惠方面，我们大概享受到了70多万元的优惠，这个数量真的不少，现在企业生产成本也越来越高了，我们也希望能够有更多优惠。”东莞龙昌数码科技公司总经理感叹道。

随着客户对办电的时限性和便利性提出更高的要求，东莞局大力优化互联网统一服务平台功能，拓宽“互联网+”服务渠道，让客户在办理常规业务“一次都不跑”。目前该局远程服务渠道应用比例达91.9%。（曾子权 林韵）

(责编：白宇)