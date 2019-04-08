打造世界一流电力营商环境 助推港资企业高质量发展

在南方电网在北京发布服务粤港澳大湾区发展26条举措后，南方电网广东东莞供电局紧跟时代步伐，吹响了“万家灯火、湾区有我”的号角，该局为“湾区都市、品质东莞”建设提供高效优质的供电服务。
为了更好地服务港资企业，该局出台了《提升供电服务水平优化电力营商环境实施方案》，从精简办电环节，降低企业电价，提高办电效率三个维度提升服务水平。
节省过百万投资 港资企业盛赞
“作为倍增企业更需要政府的支持，南方电网一直作为合作伙伴，他们也是派专业经理对企业进行电力保障，让企业在生产过程中大大减轻了压力，比如说在节能方面，包括资金，给我们节省了100多万元的资金投入。”港资企业金科伟业公司副总经理赞不绝口。
“金科伟业在2018年有一个业扩报装，我们一个是为客户缩短报装时间，第二也为他缩短了报装流程，其次我们有一个业扩投资界面延伸，为客户节省了投资成本。”广东东莞供电局黄江供电服务中心专责朱海燕说道。
受惠政策红利 微小企业“幸福感”强
降低企业电价，有助于减轻企业经营负担。去年，该局合计降低每千瓦时8.19分，全年可为企业减少用电成本约9.24亿元。东莞龙昌数码科技公司是享受到此项优惠政策的港资企业之一。
“我们去年用电量大概是900多万元，在优惠方面，我们大概享受到了70多万元的优惠，这个数量真的不少，现在企业生产成本也越来越高了，我们也希望能够有更多优惠。”东莞龙昌数码科技公司总经理感叹道。
随着客户对办电的时限性和便利性提出更高的要求，东莞局大力优化互联网统一服务平台功能，拓宽“互联网+”服务渠道，让客户在办理常规业务“一次都不跑”。目前该局远程服务渠道应用比例达91.9%。（曾子权 林韵）
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】