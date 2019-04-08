近日，南方电网广东东莞城区局石龙供电服务中心工作人员走进东莞“一带一路”重要发展区域国际物流基地，为基地提供专项供电服务。

傍晚时分，广东（石龙）铁路国际物流基地的灯光亮了起来。巨型照灯下，数不清的集装箱鳞次栉比地排列着，近百米高的吊装台仍然在忙碌，满载货物的列车整装待发。

电网先行提前谋划 早期规划预留黄金发展通道

多年前，红海区是石龙镇未全面开发的一个区。基地所在的这片区域由110千伏石龙站F10红棉线供电，供电线路以架空线为主，由红海支线2号塔接入用户。

但供电人员早就开始了谋篇布局。考虑到红海区域的发展需求，以及110千伏石龙站F10红棉线装变容量已达11935千伏安的高位，不利于红海区的负荷接入。原石龙供电分局2011年5月18日完成了110千伏石龙站F10红棉线与环网线路F15九龙涌线的负荷切割工程，F10红棉线装变容量由11935千伏安减少至3360千伏安，为红海区的早期发展提供接入裕度。

切割工程完成后不久的2012年，这片区域便迎来了发展机遇——“中外运”2012年初报停电计划进行业扩工程，在这里落地。但供电线路F10红棉线有一部分长档距线路横跨东江干流，经常遭受雷击造成线路跳闸，同时存在长档距线路断线的风险。这件事情让供电人员始终放心不下。为保障“中外运”以及其他用户的正常用电，每月定期对110千伏石龙站F10红棉线巡视，但由于跨河部分附近没有桥梁连接，运行人员需乘坐渡船过去巡视。

2015年年底，石龙镇政府于开始兴建红海大桥，连接石龙旧城区和红海区。机会终于来了，石龙分局于2016年4月发函给石龙镇重点办，提出在红海大桥上预留电缆通道。根据现场情况，原预留给石龙供电分局使用的电缆通道不符合设计规范，每隔5米设计有一条垂直交错的排水管道敷设在电缆沟里，导致日后不能进行电缆敷设施工。进过多方专业人员讨论验证，最终配合东莞市石龙镇红海大桥建设电缆通道工程推荐使用沿新桥敷设方式，项目总投资为91.3229万元，并最终在2017年1月完成该项工程实施，采用双电缆顶管从河底穿过实现对红海区的供电。

跨河架空线终入河底 供电可靠性更高

河底电缆已经就位，剩下的就是原架空线的拆除工作。

2015年12月28日，柔和的阳光斜照着东江北支流，为石龙镇红海支线跨越东江北支流以及民居的架空线路拆除工程提供良好的条件。本次工程的施工难度作业点多，分布在东江北支流的两侧。作业涉及居民区以及河道，特别是河道上的作业，会影响东江北支流的正常航运，并且断线过程存在导线的拉力回缩造成导线摆动以及对塔的影响。

分局与石龙航道局充分沟通，请求航道局在拆除河道架空线过程做好上下游的河道封航。该分局派出架空线路的技术骨干，落实现场作业风险管控，分组督察各作业点。随着一根波动的导线放下至东江北支流河面，施工人员乘坐当地渡口的渡船缓缓驶至架空线的最低地。“可以剪断”，在做好铁塔处固定后现场指挥发出命令。导线一断引起北支流的河面一波波水花。

据悉，在开展配电线路安全隐患排查过程，石龙局发现广深线（K67+350）石龙段有一档10千伏架空线路跨越铁路，跨越铁路的线路对铁路运行存在安全隐患。F10红棉线红海支线是供电“一带一路”的东莞中外运物流有限公司和广深铁路股份有限公司。为消除安全隐患，该分局会同铁路部门多次现场勘查，制定线路拆除方案，为铁路安全运行提供便利。

红海支线架空部分的拆除标志着伴随石龙供电人多年的110千伏铁塔输送10千伏电源的方式退出历史舞台，接班的是采用10千伏电缆，解决了铁路运行的安全隐患。（林韵 李汉阳 叶琳琳）

(责编：白宇)