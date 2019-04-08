新版个人征信报告将上线

央广网北京4月7日消息（记者潘毅）据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，近日有消息指出，中国人民银行征信中心已试运行新版个人征信报告，可能将于近期正式上线。新版个人征信报告将更细化、更全面、更精准，甚至连电信业务、自来水业务缴费情况、欠税等信息也一并纳入，一旦在征信报告上留下负面记录，就可能会对信贷获批造成影响。

中国人民大学重阳金融研究院副院长董希淼：第一个它确实更加完整，第二个方面是它的数据更新更加及时，一些不良纪录保持时间更长。

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