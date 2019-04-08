清明期间北京市餐饮零售累计销售17.9亿元 同比增6.2%

人民网北京4月8日电 （朱江）记者从北京市商务局获悉，清明小长假期间，北京市市场运行秩序良好，消费平稳增长。北京市商务部门重点监测的60家零售、餐饮企业销售额累计实现销售额17.9亿元，同比增长6.2%。

北京市商务局消费促进处对重点企业监测数据和银联、美团、高德等大数据分析结果显示，消费市场呈以下主要特点：大数据显示，一是重点消费场所、商圈客流量同比增长超10%以上。西单大悦城、东方新天地、荟聚等18家消费场所客流量增长在10%以上；东单、西单两大商圈客流量分别增长13.8%和25.1%。二是夜间餐饮消费同比增长近50%。节日期间，小吃快餐、饮品、烧烤等品类最受欢迎，其中夜间（18点至次日凌晨6点）餐饮消费同比增长近50%。三是京外游客消费规模同比增长23.9%。银联大数据显示，北京市外来游客在餐饮、旅游、住宿、日用百货等16大类刷卡消费金额累计3.4亿元，同比增长23.9%；消费人次达36.2万次，人均消费约940元。

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