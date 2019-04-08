财政部关税司调整进境物品进口税 自4月9日起实施

人民网北京4月8日电 （朱江）据财政部网站关税司消息，为促进扩大进口和消费，更好地体现以人民为中心的发展理念，满足人民美好生活需要，结合增值税税率下调等重大改革措施，经国务院批准，国务院关税税则委员会决定，自4月9日起调整进境物品进口税（俗称“行邮税”）。此次调整包括两个方面：一是将税目1、2的税率分别由现行15%、25%调降为13%、20%；二是将税目1“药品”的注释修改为，对国家规定减按3%征收进口环节增值税的进口药品（目前包括抗癌药和罕见病药），按照货物税率征税。
国务院关税税则委员会介绍，“行邮税”是对个人携带、邮递进境的物品关税、进口环节增值税和消费税合并征收的进口税。为维持公平竞争的市场环境，行邮税各税目税率应与归入该税目商品的同类进口货物综合税率大体一致。
今年以来，进口货物增值税税率自4月1日起由16%、10%调整为13%、9%；进口罕见病药品自3月1日起减按3%征收进口环节增值税。为使增值税改革红利直接惠及广大人民群众，此次重点下调了日用消费品的行邮税税率，对食品等归入税目1的物品税率由15%降至13%，降幅13%，对纺织品等归入税目2的物品税率由25%降至20%，降幅20%。同时，为确保患者能够实实在在地享受减税红利，与进口药品增值税政策保持一致，扩大按较低税率（货物税率）征税的药品范围。
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