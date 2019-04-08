原标题：中国是全球最大消费电子生产国、出口国和消费国

中新社深圳4月8日电 中国工业和信息化部官员8日表示，中国是全球最大的消费电子产品生产国、出口国和消费国，2018年，中国手机、计算机和彩电产量占到全球总产量的90%、90%和70%以上，均稳居全球首位。

在8日深圳举行的2019年全国电子信息行业工作座谈会上，工信部电子信息司消费电子处处长曲晓杰介绍了上述信息。曲晓杰表示，中国拥有全球最丰富的消费电子产品门类，产业配套、技术应用和产业服务能力全球领先。据统计，2018年，中国生产手机18亿部，生产计算机3亿台，生产彩电2亿台。

中国还是全球最大的消费电子产品消费国。2018年，中国市场智能手机、台式计算机(PC)、彩电出货量分别占到全球的27.8%、20%、20%。

从出口看，2018年，手机、计算机、彩电、音响等主要消费电子产品出口额2947亿美元，占中国外贸出口总额的近12%。

中国电子信息产业发展研究院院长卢山在座谈会上表示，目前全球消费电子产品需求疲软，智能手机、笔记本需求持续下降，内需市场乏力引起电子产品内销困难。他认为，以电纸书、智能音响为代表的新兴电子产品，5G手机、折叠屏手机等高端产品，VR游戏、北斗定位等融合产品，有望成为新兴消费动能，为电子信息制造业创造新的市场潜力。

曲晓杰表示，2019年，要推进超高清视频产业发展，做好虚拟现实产业发展、智慧健康养老产业发展、消费电子智能化转型升级三项重点任务。(记者 刘育英)

(责编：常瑞雪(实习生)、仝宗莉)