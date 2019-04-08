人民网北京4月8日电 据财政部网站发布消息，中国人民银行推出储蓄国债“随到随买”试点，进一步便利个人投资者购买。

财政部表示，发行储蓄国债，有利于增加居民财产性收入，增强人民群众获得感。4月财政部、中国人民银行推出储蓄国债“随到随买”试点，将储蓄国债发行时间由原来的10天延长至全月。个人投资者可在4月全月，通过40家储蓄国债承销团成员共计约13万个营业网点，以及27家储蓄国债承销团成员的网上银行购买储蓄国债，有利于提高个人投资者购买储蓄国债便利性。

据悉，本次发行的储蓄国债均为固定期限、固定利率品种，按年付息，到期一次还本。4月发行以来，销售平稳，民众随到随买，高效便捷，购买体验明显提升。

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