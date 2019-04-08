全国税收宣传月唱响减税降费好声音

人民网北京4月8日电（记者孙博洋）“减税降费能让您公司减负多少？”“办税过程中您有什么困难？”“对税收服务有什么建议？”在第28个全国税收宣传月里，紧跟减税降费的触角，各地税务部门将各类宣传活动迅速铺展开来,唱响了减税降费好声音。
税宣送政实惠满满
北京双鹭药业股份有限公司负责人许朦告诉记者，“增值税降率政策刚出台，税务机关通过电话、短信推送政策给我们，还组织了新政策培训辅导会，政策宣传辅导既精准又及时。”
据悉，北京、湖北、四川、陕西、广东等地税务机关紧扣本次税收宣传月“减税降费”主题，通过举办税企座谈会、多种主题宣传、线上线下活动相结合等，把减税降费政策送到群众手中，让群众尽享实惠满满的减税降费“礼包”。
“小规起征变十万，六税两费再减半；城镇土地使用税，耕地印花与房产；城建教育资源税，地方发力负担减。”环球车享天津子公司财务负责人王卫军对天津开发区税务局编制的《减税降费快板表演》赞不绝口，“这种形式的政策宣传新颖、活泼、接地气，让我们简单学政策、轻松得实惠。”
“此次减税降费规模空前，受惠面广，非常高兴能够参与税收宣传活动。我会带着公司财务一起学习，向协会和身边企业家朋友多做宣传，让政策红利惠及更多人。”在深圳市大鹏新区税务局税收宣传月启动仪式上，特邀税宣大使、深圳市人大代表、大鹏新区旅游协会会长李建齐告诉记者。
上海财经大学公共经济管理学院教授胡怡建表示，近3年来，国家不断推出减税降费政策，从2017年的1万亿元、2018年的1.3万亿元到今年的近2万亿元，礼包实惠升级，减在当下，利在长远。通过第28个全国税收宣传月，能更好地让社会各界广泛知晓这些红利，进一步提高纳税人和缴费人的满意度、获得感，让减税降费政策落地落实。
减降叠加赋能加力
“经初步测算，2019年交通运输业增值税税率从10%的降至9%后，公司预计减税185万元，再加上社保费率降低省下来的钱，可以有效缓解公司现阶段资金紧张的压力，还有更多资金增加设备投入、扩大再生产，企业发展后劲也更足了！”谈到减税降费，云南大理州紫辰物流有限公司负责人冯明英说道。
华能煤业有限公司煤化工处处长崔义表示：“这几年国际国内煤炭行业形势一直不够明朗，利润空间逐步压缩。增值税、所得税等8个税种2项附加以及单位社保费率都降了，优惠政策覆盖面大，给煤炭企业送来了‘及时雨’。我们将持续加大转型升级投入，松绑减负增强了企业发展后劲。”
“公司的医疗用品、新材料等自有品牌产品已进入欧美、亚太、中东等70多个国际市场。减税降费政策让企业快速发展，我们在‘走出去’的路上会越走越快，在吸纳就业、稳定增长上也会作出更多贡献。”安徽天康医疗科技股份有限公司董事长柏保东说。
增值税税率下调释放的改革红利已引发链条效应，惠及民生和消费领域。近期，已有北京梅赛德斯-奔驰销售汽车厂商、宝马（中国）汽车贸易有限公司和华晨宝马汽车有限公司等，下调了产品价格；此外，中国铁路总公司也宣布，交通运输业将跟进下调铁路货物运价，铁路物流成本将进一步降低。3月29日，国家发改委下发通知，自4月1日起，降低成品油价格、一般工商业电价、天然气基准门站价格、天然气跨省管道运输价格。
西南财经大学教授汤继强认为，这些减在当下、利在长远的减税降费改革，契合经济新常态下供给侧结构性改革目标和要求，一定会在减轻税费负担、促进转型发展、改善民生福利、优化税制结构和稳定收入预期等方面收到改革的整体效应，减税降费充分赋能，持续推动中国经济高质量发展。
从快从细落地生根
解决群众关切最关键。3月20日，财政部、国家税务总局、海关总署联合发布了《关于深化增值税改革有关政策的公告》。接着，《国家税务总局关于深化增值税改革有关事项的公告》《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》《国家税务总局关于发布出口退税率文库2019B版的通知》3个征管文件和《国家税务总局办公厅关于印发〈2019年深化增值税改革纳税服务工作方案〉的通知》1个服务文件接连发布。
江西省税务局聚焦目标任务、政策落地、问题难点、基层实情和社会满意，制定路线图、绘制施工表；安徽省税务局在全系统推行减税降费包保责任制，分级包保、责任到人；陕西省税务局确立了“一线工作法”，问题解决在一线、工作创新在一线、成果检验在一线，确保减税降费政策落地生根。
“税务干部手把手教会我们申报操作事项，税收新政策、新知识都能在税务部门的微信公众号里找到，申报和办税特别方便。”名佑（福建）食品有限公司财务负责人廖景惠说。
“办税服务厅提供一对一的政策咨询和解答服务，最关键的是，不需要审批，只要如实在‘金三’系统申报，系统自动就把减免税款计算出来并自动享受了，省力又省心！”九一先智科技集团有限公司董事长许泽玮说。
北京市西城区税务局局长王忠新表示：“全国税收宣传月期间，我们重点在增强政策知晓度、提高办税便捷性、强化政策执行力三方面下功夫，把中央对实体经济的呵护、对企业的支持落在实处。”
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