格力电器混改的标杆意义:助力珠海“二次创业”

人民网北京4月8日电 （张晓赫）在停牌5个工作日后，格力电器迈出了混改进程的关键一步。8日晚间,格力电器发布公告称，格力集团拟通过公开征集受让方的方式,转让其持有的格力电器15%股权。

这一动作，意味着格力电器的控股股东和实际控制人将可能发生变更。一石激起千层浪。一位格力电器的接近人士表示，“考虑到格力电器的行业地位,市值规模和市场影响,本次控股权转让有望成为新时期国企混改的全新标杆。”

这也得到了一些市场观点的回应。关注格力电器混改进展的人士也向记者表示，格力电器的观测意义在于，其一定程度上代表了中国制造企业在如何加强自主核心技术研发、努力实现向制造强国迈进的路径探索。

而放在深化改革开放、国企改革走向深水区的大背景下,格力此次的控制权出让又兼具了另一层观测意义。起步于2013年的本轮国企混改，从最初仅在央企子公司层面操作，且保持国有股绝对控股，到2017年开始提升到上市公司层面,且国有股权降到50%以下, 已经历了两次实践迭代。

“格力电器极有可能成为混改3.0的标杆,并成为今后一段时间国企混改的范本。”前述关注人士表示，要深化混合所有制内涵,必须要推动混改从“物理反应”走向“化学反应”,从表面走向本质，组合发挥国有企业与民营企业的优势,真正做到各取所长、共同发展。

该人士强调，“珠海国资委战略性减持格力电器,是推动国有企业改革向‘管资本’转变的关键举措,这一举措对广东省乃至全国进一步实施国企改革具有风向标式的意义。”

分析珠海国资委对格力控制权的出让，该人士进一步表示，近年来格力电器所处的家电行业竞争格局愈发激烈且趋于残酷。对于格力电器而言,更科学的治理结构、更短的决策链条、更市场化的激励机制、更高的执行效率和更灵活的竞争机制是企业可持续发展的必备条件。“珠海国资委选择更为长远和开放性的策略,引入优秀战略投资者,将有利于进一步激发格力在残酷市场竞争环境中的活力。”

对充分竞争行业的国有企业实施进一步混改,这也符合国家政策导向。日前的博鳌亚洲论坛上，国资委主任肖亚庆表示,混改是国企改革的突破口,一定要扩大,一定要深化,一定要继续走下去。并强调混合所有制不是“谁占谁的便宜”,而是相互融合,共同发展。

稍早一些，全国两会期间，国家发改委副主任连维良也明确,将在完全竞争领域推行混改,并允许社会资本控股，并将为支持民营企业参与国企混改打开“进”的大门, 提高“改”的质量,保障“在”的权益,畅通“退”的通道。

回顾格力电器发展的历程,两个事件值得关注。一是1996年通过换股上市, 格力电器从纯粹的地方国企成为国有上市公司,公司治理趋于规范,市场开始发挥积极作用。二是2006年通过股权分置改革,引进战略投资者,逐步建立现代企业治理结构,逐渐发挥市场在资源配置中的决定性作用。

“格力电器上市以来,集团经历了若干次市场化的战略减持,每次都带来了格力电器公司治理结构的优化和资源配置能力的提升。”该接近人士认为，格力电器的发展实践证明了市场化改革的重要赋能，而混改也将为公司发展继续赋能。

赋能的一个重要方面，就是助推“中国制造”走出去。随着中国经济的持续发展与全球竞争格局的形成,“走出去”已成为很多中国企业的必然选择。业内普遍认为，格力电器虽早已“出海”,但尚未完成在全球范围内统筹调配资源的布局。此次混改将对其进一步国际化产生助力,推动其成为科技型、创新型、多元化、全球化布局的国际企业。

作为国企改革的观测标的，格力电器混改的推进，也被市场视为珠海国资加快转型，引进和培育优质新兴企业,强化珠海市经济结构调整，促进产业转型升级的肇始。

观点认为，在《粤港澳大湾区发展规划纲要》当中,珠海一举成为“港-深、广-佛、澳-珠”三个极点当中的重要城市。当下的时间节点、区位节点、政策节点,都让珠海再一次站在了改革和发展的潮头。对于珠海来说,能否顺利开启新一轮国企改革,能否在未来十年抓住关键时间窗口,集中精力办大事,加大对珠澳合作、资源配套、产业环境、创新创业、自然资源的投入,既事关珠海市能否实现成为大湾区重要门户枢纽,成为珠江口西岸的核心城市,成为沿海经济带高质量发展典范的战略目标,也事关珠海能否通过落实国家推动澳门产业多元化战略,实现自身的重新崛起。

新时期的混改帷幕已经拉开。格力电器公告同时披露，格力集团尚在进一步研究制定本次公开征集转让的具体方案，且该方案也仍需取得国资监管部门等有关机构的批准。

“希望珠海市国资委能够帮助格力电器引入具有远见、格局和产业协同能力的战略股东,使得格力电器能进一步完善治理结构和提高市场化程度,走出混改 3.0的新道路。”前述接近人士表示，作为中国最早的四个经济特区之一,珠海“退回去,引进来”的举措,在顺应国企改革深化形势的同时，也将有力推动政府形象转变，推动珠海经济“二次创业”。

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