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抓好工业园 盘活产业链（链接）

本报记者  韩  鑫

2019年04月09日04:40  来源：人民网－人民日报
 

　　“经过多年发展，规模以上的汽车产业园区已数量众多。但总体上，仍是多而不强。”西安交通大学能源与动力学院教授刘圣华说。

　　作为高投入高产出制造业，汽车工业用工多、GDP贡献率大，是工业化的重要标志之一。“就目前发展状况看，一些地方政府在建立汽车产业园方面还存在认识误区。” 刘圣华分析，有些地方为增加GDP而上马项目，认为只要资金投到位，就可以发展汽车产业，忽略了对汽车工业基础和文化积淀的考量。这使得园区集群化水平较低、自主品牌规模较小，经营效果不理想。

　　汽车产业园要想提质增效，实现可持续发展，需要转型升级。要在完善和升级产业链上下功夫。避免地方保护主义，开门干事业，引入龙头整车企业作为依托，联系上下游企业主动为整车企业提供升级换代的零部件产品。反向看，零部件产品也可以由不同厂商提供，发展高端汽车装备制造。这应该成为特色汽车产业园区的发展路线。

　　此外，注重知识产权保护。“在竭力避免仿制产品的同时，加大科研投入，通过创新创业型人才引进等措施，鼓励园区内企业开发出具有自主知识产权的零部件产品，增加核心竞争力。”刘圣华说。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月09日 02 版）
(责编：马昌、袁勃)
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