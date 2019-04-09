3月快递物流指数为101.5%

■ 商务快件指数为100.8%，比上月回升3.4个百分点
■ 制造业21个大类中，共有10个大类商务快件指数高于100%
本报北京4月8日电 （记者杜海涛）中国物流与采购联合会8日发布， 3月份中国快递物流指数为101.5%，比上月回升4.9个百分点，重新回到100%以上。其中商务快件指数和农村快件指数分别回升3.4和8.7个百分点，反映产业经济活跃度提高，商务活动呈回暖态势。
产业经济活跃度提升，服务业好于制造业。3月份，商务快件指数为100.8%，比上月回升3.4个百分点。从两个大类来看，服务业商务快件指数为101.1%，比上月回升3.6个百分点，制造业商务快件指数为98.1%，比上月回升2.7个百分点。
制造业商务活动回升势头良好。3月份，制造业21个大类中，共有10个大类商务快件指数高于100%。装备制造业中通信电子制造业、交通运输制造业和专用设备制造业回升到105%高位，汽车制造业指数环比回升10个百分点但仍低于100%，重化工业中非金属矿物制品业、黑色金属冶炼加工业、金属制品业、有色金属加工业等制造业指数均回升到100%以上。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】