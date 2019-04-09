人民网>>财经

审计署发布公告

部分地区和部门落实降费减负政策不到位

2019年04月09日04:40  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京4月8日电  （记者齐志明）审计署日前发布2018年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果公告。此次审计重点抽查了有关地区和部门落实税收优惠政策、执行涉企收费目录清单制度、清理规范行政审批中介服务、依托行政资源或权力收费等事项。部分地区和部门落实降费减负政策不到位，仍存在违规收费等问题。

　　13个地区的13家单位违规将应由财政资金承担的评估评审费用转嫁给企业承担，或利用政务平台资源违规收费4449.56万元；8个地区和部门的43家单位依托行政职权及影响力，通过垄断经营、摊派、评比达标等违规收费5858.44万元；8个地区的9家单位在未转企改制或未与主管部门脱钩情况下，违规开展主管部门行政审批相关的中介服务事项并收取费用8715.08万元；27个地区和部门的117家单位违规收取或未及时清退21类保证金48.51亿元。

　　部分地区“六稳”工作有待进一步加强。中央就业补助资金管理使用、政府服务外贸外资企业等相关政策措施落实情况成为关注重点。1家金融机构落实金融支持小微企业等要求不到位；45个地区存在违规向外资企业收费、违规对备案事项进行审批、未在规定时限为外资企业办理备案等问题。

　　审计署财政审计司主要负责人表示，2019年政策落实跟踪审计将更加注重反映积极的财政政策、金融服务实体经济发展、就业优先政策等宏观政策落实情况和推动制造业高质量发展、国内市场培育、乡村振兴战略推进、民生保障和改善等重点任务落实情况。同时，持续反映减税降费、清理拖欠民营企业中小企业账款等情况。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月09日 02 版）
(责编：马昌、袁勃)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved