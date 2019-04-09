储蓄国债试点“随到随买”

本报北京4月8日电 （记者李丽辉）为进一步便利个人投资者购买国债，财政部、中国人民银行推出储蓄国债“随到随买”试点，将储蓄国债发行时间由原来的10天延长至全月。个人投资者可在4月全月，通过40家储蓄国债承销团成员共计约13万个营业网点，以及27家储蓄国债承销团成员的网上银行购买储蓄国债。

据介绍，以往国债发行的时间，大致是每年的3月至11月的10日至19日，销售火爆，基本上都是开售的当天即告罄。储蓄国债“随到随买”，虽然只是一个月的试点，但对个人投资者来说是好消息。

《 人民日报 》（ 2019年04月09日 02 版）

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