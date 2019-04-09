改善营商环境 精准服务民企

近段时间，重庆润际远东新材料科技股份有限公司喜事不断：自主研发的高浓度合金元素添加剂产销两旺，赢得了大量国外客户订单。

“如果不是江北区负责同志现场办公帮我们解决了仓库不够的难题，今年这个开门红肯定没这么顺利”，公司总经理付黎说。

2018年以来，江北区以“三送两办一访”为抓手，切实解决民营企业融资、降本增效、转型升级等难题，大力改善营商环境。目前，民营经济已经成为全区经济发展的重要支撑。

企业有难事，政府上门帮

江北区支持民营企业发展强化领导干部带头和制度建设。2018年8月，制定了区级领导干部联系重点民营企业制度，明确由35位区领导联系服务全区75家重点民营企业。常态机制建立后，“三送两办一访”工作得以全面推开。

“三送”，即为民营企业送思想、送政策、送服务；“两办”，即对民营企业反映的事情马上办、当天办；“一访”，即领导干部定期深入重点企业走访调研。“目的是确保做到摸清实情、精准服务、解决难题。”江北区委相关负责人介绍。

重庆智飞生物制品股份有限公司是一家在创业板上市的民营疫苗企业。江北区委书记李维超带队走访调研时，对公司需要协助解决的问题当场做出回应。江北区财政局、港城工业园区协调相关职能部门，为企业办理了8个重庆主城区道路特别通行证；与港城派出所加强沟通协调，增加了对企业物流基地的日常治安巡查频次，并将其纳入治安管理重点单位。

智飞生物董事长蒋仁生说，2018年，公司实现营收52.31亿元、净利润14.49亿元，分别同比增长289.64%、235.20%。

截至今年2月底， “三送两办一访”共收集各类意见建议63条，由江北区工商联动态整理，台账化管理，并及时反馈解决问题进度和落实情况。

企业“准生证”，5天全办妥

阿里巴巴“盒马鲜生”重庆第一家店2018年12月落户江北九街，深受市民欢迎。“首店落户江北，是因为这里营商环境优越，政府服务到位。”盒马重庆区域总经理桑海欧表示。

为了让盒马鲜生顺利落户、开业，江北区观音桥街道以及江北区商务委从证照办理到消防验收，为企业提供“一条龙”服务。“只要我们有困难，相关单位就会忙前忙后地主动协调，直至问题解决。”桑海欧说。

为了贴近企业需求，提供更加高效的服务，江北区不断深化商事制度改革。2018年累计办理“多证合一”新版营业执照企业超5.6万户，外资企业商务备案与工商登记实现“单一窗口、单一表格”受理，新设立企业开办时间压缩至5个工作日。

“只要企业诚信纳税，建行的‘云税贷’不需要抵押物就能办理信用贷款，而且3分钟就能放款。”江北区税务局举办6期推广会，向2000余户企业宣传建行“云税贷”产品；税务所与建设银行网点建立“一对一”合作关系，完善纳税企业金融服务。

江北区公安分局在市公安局“服务民营经济发展30条”基础上，增加了便民服务“新十条”，2018年累计走访民营企业3000余家，上门服务1300余人次，为企业挽回经济损失3200余万元。

《 人民日报 》（ 2019年04月09日 10 版）

(责编：袁勃)