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养驴产业能做大文章

本报记者  李亚楠

2019年04月09日04:45  来源：人民网－人民日报
 

　　张国领爱驴。

　　“这驴浑身是宝，我们村准备赶着毛驴奔小康呢！咋能不爱？”

　　2018年，54岁的张国领驻了村，当上了新疆和田皮山县乔达乡深度贫困村果拉村的第一书记。来了就得干活，发展啥产业才能带大家脱贫致富？张国领的眉头皱成了“川”字，干脆先去村里走走看。

　　到了村里，村民穆海麦提依敏·胡达拜尔迪家棚圈里养的三头驴格外显眼，这几头驴毛呈白灰色，体格高大健硕，外形酷似骏马。原来，这是果拉青驴。

　　“你养了多久？”“一头小驴到成年驴的周期是多长？”“喂什么饲料？”……张国领一一询问。

　　打听到邻近乡镇有驴奶和小驴交易市场，再联系到驴奶粉生产企业了解情况，张国领心中有底了：养驴产业能做一篇大文章！

　　但是资金哪里来？得知浙江建工集团公司与皮山县合作发展驴产业，他嗅到了机会的味道。经过商讨，浙江建工集团公司投资果拉村建设“国家级果拉驴良种繁育基地”，并配套建成新疆果拉驴科研中心、保护中心等，走“公司+协会+农户+科研+文化+旅游”的产业发展新路子。

　　项目选址定在村以北约两公里的荒滩处，经过5个月日夜奋战，去年底建成了标准化棚圈30座，繁育中心、驴奶加工中心、3500亩饲草种植基地相继配套完成。

　　产业基地大大提高了全村“散户”养驴的积极性，8000头驴集中饲养，当地200多贫困农民还进公司当上了工人，月均收入2500—3000元。

　　如今，忙完手头工作，张国领爱去产业基地看驴，看着一头头精神抖擞的驴，他眉头上紧锁的“川”字慢慢舒展开来，“这些驴就是到手的真金白银啊，村里脱贫致富有谱了！”


　　《 人民日报 》（ 2019年04月09日 10 版）
(责编：袁勃)
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