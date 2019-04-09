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扬州两年新增小微企业10万余户

企业搞研发 可领“创新券”

2019年04月09日04:46  来源：人民网－人民日报
 

　　本报扬州4月8日电  （记者周小苑）日前，一项来自江苏扬州的智慧停车项目改变了阿里梦想小镇的停车方式，只需动动手指就能预约车位，返场找车时也只要输个车牌号码就能快速找到车辆位置，还能看到最佳取车路线。这家名为智途科技的小微企业，起步于扬州的江苏信息服务产业基地，只用3年时间就完成了“三级跳”：为高德、百度地图采集地理信息——独立承接智慧停车、智慧交通、智慧旅游等智慧城市项目——“新三板”挂牌。

　　2016年6月，第二批国家小微企业创业创新基地城市示范入围名单公布，扬州成为江苏省唯一入选城市。两年多来，扬州小微企业数量和上市、挂牌企业实现井喷式增长：新增企业10万余户，新增上市企业10家、挂牌“新三板”企业36家。

　　2015年以来，扬州推出了促进创新“三张券”，每年为小微企业发放“创新券”“服务券”“技改券”各1亿元，鼓励企业开展科技研发、技术创新和产学研合作。这些“代金券”具有低门槛、普惠性的特点，规模再小的企业，只要你投入研发创新就能得到资助。

　　近日，扬州市伏尔坎机械制造有限公司拿着价值10万元的“创新券”，到当地“双创”办完成了兑付。“我们企业规模不大，刚开始搞研发还心有顾虑，后来看到政府推出了‘创新券’，支持我们企业搞创新，就撸起袖子干了起来。”公司负责人高兴地介绍，去年他们公司投入60万元，与江苏大学开展产学研合作，成功开发出智能转向运输车，目前已在日本、欧盟等国家投入使用。

　　近年来，扬州积极布局科技产业综合体，同时推动实验室、科研人才等创新资源向综合体集聚。

　　在扬州城市主干道扬子江南路，有一个名叫“智谷”的科技综合体。短短3年，这栋建筑面积12.5万平方米的综合体吸引了97家企业入驻，实现营收15亿元，税收1亿元，亩均创造税收350万元，是制造业亩均税收10倍以上。更重要的是，这里诞生了瑞丰信息、航盛科技、爬山虎科技等一批科技“小巨人”，舜大新能源、鼎集智能2家企业已在新三板成功上市。

　　像江苏信息服务产业基地、“智谷”这样的科技产业综合体，扬州已经建设了28个，入驻企业近2000家，累计吸纳各类创新、创业、就业人才3.2万人。此外，扬州还有52个小企业创业基地、83个众创空间等双创载体。


　　《 人民日报 》（ 2019年04月09日 07 版）
(责编：马昌、袁勃)
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