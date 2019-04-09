原标题：全面解读看这里 超大特大城市要大幅增加落户规模

4月8日，国家发展改革委发布《2019年新型城镇化建设重点任务》（以下简称《重点任务》），从加快农业转移人口市民化、优化城镇化布局形态、推动城市高质量发展、加快推进城乡融合发展等方面对今年城镇化建设进行部署。

《重点任务》要求，继续加大户籍制度改革力度，超大特大城市要调整完善积分落户政策，大幅增加落户规模、精简积分项目，确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。

焦点1 户籍政策

I型大城市全面放开放宽落户条件

任务：

为推动已在城镇就业的农业转移人口落户，《重点任务》要求，在此前城区常住人口100万以下的中小城市和小城镇已陆续取消落户限制的基础上，城区常住人口100万-300万的II型大城市要全面取消落户限制；城区常住人口300万-500万的I型大城市要全面放开放宽落户条件，并全面取消重点群体落户限制。

同时，对于超大特大城市，要调整完善积分落户政策，大幅增加落户规模、精简积分项目，确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。

《重点任务》要求，城市政府要探索采取差别化精准化落户政策，积极推进建档立卡农村贫困人口落户。允许租赁房屋的常住人口在城市公共户口落户。

解读：

2014年，国务院印发《关于调整城市规模划分标准的通知》，将城市规模划分标准调整，以城区常住人口为统计口径，将城市划分为五类七档。

其中，城区常住人口50万以下的城市为小城市，其中20万以上50万以下的城市为Ⅰ型小城市，20万以下的城市为Ⅱ型小城市；城区常住人口50万以上100万以下的城市为中等城市；城区常住人口100万以上500万以下的城市为大城市，其中300万以上500万以下的城市为Ⅰ型大城市，100万以上300万以下的城市为Ⅱ型大城市；城区常住人口500万以上1000万以下的城市为特大城市；城区常住人口1000万以上的城市为超大城市。

记者注意到，近年来，户籍制度改革持续推进。2014年，国务院印发《关于进一步推进户籍制度改革的意见》，要求改进城区人口500万以上的城市现行落户政策，建立完善积分落户制度。

焦点2 子女入学

公办校普遍向随迁子女开放

任务：

《重点任务》提出，推进常住人口基本公共服务全覆盖。确保有意愿的未落户常住人口全部持有居住证，鼓励各地区逐步扩大居住证附加的公共服务和便利项目。2019年底所有义务教育学校达到基本办学条件“20条底线”要求，在随迁子女较多城市加大教育资源供给，实现公办学校普遍向随迁子女开放，完善随迁子女在流入地参加高考的政策。

解读：

记者注意到，去年9月教育部在《关于政协十三届全国委员会第一次会议第3177号（教育类328号）提案答复的函》中介绍，目前全国31万所义务教育学校（含教学点）“20条底线要求”综合达标率上升至94%。

据悉，多个省份已实现公办学校普遍向随迁子女开放。如安徽省2015年出台《关于统筹城乡教育资源保障流动人员随迁子女平等接受义务教育的实施意见》，逐步取消接受随迁子女入学的“定点学校”，公办学校普遍对随迁子女开放。2018年，山东省印发《全省新型城镇化建设近期工作要点》，探索租赁房屋的常住人口在城市公共户口落户，建立以居住证为主要依据的随迁子女入学办法，推进公办学校普遍向随迁子女开放。

焦点3 医疗保障

更多三级医院在中小城市布局

任务：

《重点任务》要求，全面推进建立统一的城乡居民医保制度，提高跨省异地就医住院费用线上结算率，推进远程医疗和社区医院高质量发展。

同时，调整优化教育医疗资源布局，新设立和搬迁转移职业院校原则上优先布局在中小城市，将更多三级医院布局在中小城市，支持大城市知名三级医院在中小城市设立分支机构，支持大城市知名中小学对中小城市学校进行对口帮扶支教。

解读：

党的十九大提出，要完善统一的城乡居民医疗保险制度。2018年8月，国家医保局等四部门发布《关于做好2018年城乡居民基本医疗保险工作的通知》，明确提出推进统一的城乡居民医保制度建立，抓紧推进整合工作，2019年全国范围内统一的城乡居民医保制度全面启动实施。未出台整合方案和尚未启动运行的地区要抓紧出台方案并尽快启动实施；已启动运行的要实现制度深度融合，提高运行质量，增强保障功能。同时，2019年1月召开的全国医疗保障工作会议决定，今年全面建立统一的城乡居民医保制度，健全缴费筹资政策。

在跨省异地就医住院费用方面，据国家医保局介绍，截至2018年上半年，经国家平台结算的人次达到48.6万(含新农合3.5万人次)，是2017年全年的2.4倍;发生医疗费用118.3亿元，基金支付70亿元，分别为2017年全年的2.4倍和2.5倍。截至2018年6月底，在国家平台的备案人数超过267万，定点医疗机构达到10015家,全国95%以上的三级医院已经接入平台，二级及以下定点医疗机构达7575家，较大程度上解决了参保人员跨省异地就医费用报销往返路途远、手工报销时间周期长、手续办理复杂、自行垫付资金压力大等痛点问题，增强了群众的获得感。

焦点4 城市布局

加快出台两个边疆城市群发展规划

任务：

扎实开展成渝城市群发展规划实施情况跟踪评估，研究提出支持成渝城市群高质量发展的政策举措，培育形成新的重要增长极。有序推动哈长、长江中游、北部湾、中原、关中平原、兰州-西宁、呼包鄂榆等城市群发展规划实施，建立健全城市群协调协商机制。加快出台实施天山北坡、滇中两个边疆城市群发展规划。

依托国家“十纵十横”综合运输大通道，合理建设完善西部和东北地区对外交通骨干网络，发挥优化城镇布局、承接跨区域产业转移的先导作用，带动交通沿线城市产业发展和人口集聚。

解读：

国家发改委介绍，城市群是新型城镇化主体形态，是支撑全国经济增长、促进区域协调发展、参与国际竞争合作的重要平台。2018年，城市群规划全面实施，大中小城市和小城镇协调发展的城镇化空间格局不断优化。

国家发展改革委副主任胡祖才此前指出，城市群是城镇化的主体形态，是经济发展的主要载体，城市群已成为支撑世界各主要经济体发展的核心区和增长极，国家间的竞争正日益演化为主要城市群之间的综合实力比拼。“十三五”规划纲要提出要规划建设19个城市群，打造带动我国经济持续增长、促进区域协调发展、参与国际合作与竞争的主要平台。

记者注意到，2018年以来，国务院批复了多个城市群的发展规划，包括关中平原城市群、呼包鄂榆城市群、兰州-西宁城市群等。中国区域科学协会理事长肖金成认为，城市群不是人为打造和建设的，是历史自然形成的，之所以进行规划是希望城市之间加强合作，优势互补，提高整体竞争力，增强人口吸纳和产业集聚能力。如成渝城市群规划之后可以增强两大城市对周边城市的辐射能力和带动能力，这样城市群里的城市都可以获得较快发展。

焦点5 乡村振兴

淘汰滥用概念的“虚假特色小镇”

任务：

建立规范纠偏机制,逐年开展监测评估,淘汰错用概念的行政建制镇、滥用概念的虚假小镇、缺失投资主体的虚拟小镇。组织制定特色小镇标准体系，适时健全支持特色小镇有序发展的体制机制和政策措施。全面开展特色小城镇建设情况调查评估。

解读：

记者发现，近年来，各地特色小镇建设如火如荼，一大批各类主题的特色小镇应运而生。然而，其中存在的一些问题也随之暴露。

去年11月，国家发改委发展规划司主持召开的特色小镇部门协调会指出，特色小镇是推进经济转型升级和新型城镇化的新抓手，是践行高质量发展的新平台。两年多来，特色小镇发展取得了一些进展、积累了一些经验，但也有一些地区存在滥用概念、名不副实、盲目发展、质量不高、房地产化等不良倾向，引发了大量负面的社会舆论。因此，要从正反两方面发力，既要强化规范纠偏，淘汰不实小镇和问题小镇，规范市场主体随意冠名特色小镇的行为，又要强化典型引路，对模式先进、成效显著的特色小镇经验进行总结示范，发挥引领带动作用，引导各地区遵循规律、控制数量、提高质量，为培育供给侧小镇经济营造良好的发展环境。

中国区域科学协会理事长肖金成表示，特色小镇是小城镇发展的一个特色形式，自从2016年三部门发布《关于开展特色小城镇培育工作的通知》之后，全国出现了特色小镇热，但有些地方出现房地产化等问题。

肖金成认为，对于这些问题，不是要禁止建设特色小镇，关键要规范，真正的特色小镇对城镇化有积极意义，国家发改委出台标准有利于规范其发展，防止房地产商等钻空子。

■ 延展

“北上广深”落户政策会有多大变化？

作为超大特大城市的代表，北上广深四个一线城市的落户政策一直备受关注。记者梳理发现，截至目前，北京、上海、广州、深圳四个一线城市均已出台积分落户政策，并已经启动申报。

近年来，广州市户籍制度改革力度越来越大。早在2010年，广州市发布《农民工及非本市十城区居民户口的城镇户籍人员积分制入户办法（试行）的通知》。2019年1月，广州市启动新一轮入户政策，发布《广州市积分制入户管理办法》。据悉，新政在引进人才入户、积分入户等方面都有了新的变化，今后入户广州，不再将符合计划生育政策作为前置条件，学士、硕士、博士等学历类人才入户年龄将比之前放宽5岁。

2012年4月，《深圳市外来务工人员积分入户暂行办法》发布，明确积分落户的基本条件为，年龄在18周岁以上，48周岁以下；身体健康；高中（含中专）以上学历；已在该市办理居住证并缴纳社保；未违反国家人口和计划生育法律、法规和有关政策；未参加国家禁止的组织及活动，无劳动教养及违法犯罪记录的人员。

据媒体报道，上海于2013年7月1日正式施行《上海市居住证管理办法》，是全国最早施行居住证积分制度的城市。新政策取消了此前人才居住证和一般居住证的差别，统一实行积分制，并根据不同的积分，为持证者提供梯度化的公共服务。

北京市人力资源和社会保障局相关负责人向新京报记者表示，由北京市发展改革委牵头制定的《北京市积分落户管理办法（试行）》明确规定北京现行积分落户政策试行期至2019年12月31日。《北京市积分落户操作管理细则》是按照办法制定的对试行期内申报工作的规定。因此，今年北京的积分落户政策不会有“政策层面”的调整。

相关领域专家认为，这次国家发改委出台的政策对北京、上海、广州、深圳会有一定影响，但影响不会太大。专家表示，上述四个城市肯定会执行中央的战略布局，但由于这些城市情况较为特殊，人口规模和密度都比较大，即使略微放开，程度也是有限的。专家认为，户籍改革重点是解决非户籍人口在城市落户，尤其是以农业转移人口为重点，应主要发展城区常住人口100万-500万的大城市，引导人们向二、三线城市发展。

新京记者 沙璐（新京报记者吴为对本文亦有贡献）

(责编：杨曦、朱一梵)