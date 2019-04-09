原标题：行邮税半年两降 出境购物、海淘将受惠

4月8日，国务院关税税则委员会决定，对进境物品进口税（也称行邮税）进行调整。将进境物品进口税税目1、2的税率分别调降为13%、20%。此次调整后，包括药品、刊物、教育用影视资料、计算机以及家具、玩具、游戏品等进口税税率降至13%，运动用品（不含高尔夫球及球具）、钓鱼用品；纺织品及其制成品、电视摄像机及其他电器用具、自行车等税率降至20%。上述调整自2019年4月9日起实施。

这是近半年来进境物品进口税第二次下调。有出国旅游购物、个人海淘商品需求的普通消费者将直接从税率下调中获益。

纺织品电器等降税5个百分点

根据国务院关税税则委员会的通知，进境物品进口税税目1、2的税率分别调降为13%、20%；将税目1“药品”注释修改为“对国家规定减按3%征收进口环节增值税的进口药品，按照货物税率征税”。此次关税税率调整，包括药品、刊物、教育用影视资料、计算机以及家具、玩具、游戏品等进口税税率降至13%，运动用品（不含高尔夫球及球具）、钓鱼用品；纺织品及其制成品、电视摄像机及其他电器用具、自行车等税率降至20%。此前进境物品进口税税目1、2的税率分别为15%和25%。

国务院关税税则委员会办公室介绍称，行邮税是对个人携带、邮递进境的物品关税、进口环节增值税和消费税合并征收的进口税。为维持公平竞争的市场环境，行邮税各税目税率应与归入该税目商品的同类进口货物综合税率大体一致。

中国政法大学财税法研究中心主任施正文对新京报记者表示，今年我国降低了部分商品的行邮税税率，是我国加大对外开放力度的体现，具有扩大进口、拉动消费的作用，同时也提高了人们的生活水平，改善民生。“食品、药品都是最基本的消费品，特别是有些药品，国内还无法生产，适当降低这些商品的行邮税，能给国内消费者提供更多携带应税物品消费的选择。”

施正文对新京报记者表示，这次纺织品、电器等商品的行邮税税率降幅较大，中国的纺织品、电器等商品是有竞争力的，即便降低行邮税税率，对国内同类产品冲击也并不大。“当国内的产品质量、价格都有优势时，我们可以适当降低同类商品的进口税率。”

近半年两次下调行邮税税率

新京报记者注意到，这已经是近半年来我国行邮税税率的第二次下调。

2018年11月1日，我国就下调了行邮税的税率。据国务院关税税则委员会办公室有关负责人当时介绍，随着关税总水平尤其是药品、日用消费品进口关税的下调，行邮税相关税目税率也应同步调整，主要调整事项，一是鉴于我国已对绝大多数药品实施了零关税，相应地将药品的行邮税税率由30%调整为15%。同时，对按国家规定减按3%征收进口环节增值税的进口抗癌药品，按照货物税率征税。二是将税目2、3的税率分别由30%和60%调整为25%和50%。规定数额以内个人自用、合理数量进境物品免税规定维持不变。

根据海关总署的数据，上一轮行邮税税率的调整涉及降税物品共260个税号，占税号总数的69.7%，另外，还有101个税号保持原税率不变。具体来看，烟、酒、纺织品、箱包、鞋靴、钟表、化妆品、家电等259个税目的常见日用消费品，税率分别从30%和60%下调至25%和50%。

而根据海关总署的规定，进境居民旅客携带在境外获取的个人自用进境物品，总值在5000元人民币以内（含5000元）的；非居民旅客携带拟留在中国境内的个人自用进境物品，总值在2000元人民币以内（含2000元）的，海关予以免税放行，若超出相应的标准，海关仅对超出部分的个人自用进境物品征收行邮税。

■ 影响

个人出境购物受惠

行邮税的纳税义务人一般为携带应税个人自用物品的入境旅客以及进口邮递物品的收件人等。这意味着，有出国旅游购物、个人海淘商品需求的普通消费者将直接从此次税率下调中获益。同时，航空、出境游、跨界物流等相关概念股，也将受益该消息。

此外，有代购对记者表示，这一政策对小代购影响并不大，毕竟业务量没那么大，有时候从国外带东西回来的金额可能还在免税额范围之内，但对于大代购而言，税率下调可能会有较大的积极影响。

不过，施正文对新京报记者表示，行邮税不适用于跨境电商零售，因此，此次行邮税税率的下调对跨境电商零售并无影响。值得关注的是，这里所提及的跨境电商特指B2C模式。

根据财政部等部门2016年发布的《关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知》，规定跨境电子商务零售（企业对消费者，即B2C）进口商品的单次交易限值为人民币2000元，个人年度交易限值为人民币20000元（2019年两指标分别提高至5000元、26000元）。在限值以内进口的跨境电子商务零售进口商品，关税税率暂设为0%；进口环节增值税、消费税取消免征税额，暂按法定应纳税额的70%征收。

但对于C2C类跨境电商平台，则可能直接从行邮税下调中受益。网经社-电子商务研究中心主任曹磊预测，此次降税对出境旅游带货，特别对采用直邮模式的进口跨境电商平台及卖家有着重大的利好，通过该模式销售的卖家可降低成本，“洋码头”“淘宝全球购”等“跨境直邮+备案模式”为主的C2C类平台无疑是最大受益者。

新京报记者 潘亦纯

(责编：杨曦、朱一梵)