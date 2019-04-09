原标题：年轻人萌宠消费带动千亿市场升级

这个春天，无论养猫还是不养猫，无论在实体店还是在网上，一大批人类拜倒在了“猫爪杯”的“萌力”之下：4000个杯子全部售空花了不到6秒钟；只要打开手机，无论上微信还是微博，上抖音还是快手，都会看到无数网红猫、网红狗每天收割着上亿的流量；北京三里屯的猫主题咖啡馆里，撸猫是主要目的，咖啡饮料小吃都是“顺便”。

当萌宠大规模“占领”人类精神世界，似乎要做一个合格的现代人，必须要在“铲屎圈”拥有姓名。围绕萌宠的生老病死搭起的一条产业链，更蕴藏着一个“千亿市场”。

《2018年中国宠物行业白皮书》显示，中国宠物消费市场规模达到1708亿元，比2017年增长了27%。到2020年，消费市场规模可能达到2000亿元。从养宠人数上看，2018年中国城镇“宠物主”队伍已经达到7355万人，其中80后、90后占比达到75%。

“将近一半的工资，花在宠物相关的项目上”

两年前，大学毕业的刘畅搬离父母的家，开始租房独居，她陆续通过微博领养回来两只猫一条狗，从此在她租住的20平方米的一居室里，就多了“铲不完的屎和扫不完的毛”，但是对于刘畅来说，最重要的是“有伴了”！上班之外的生活，多了许多牵挂和热闹。

“谁说生活是一地鸡毛？”刘畅从门后拿出一台吸尘器，“我的生活比较复杂，黄的是猫毛，白的是狗毛”。她不太喜欢社交，平时除了上班，就是在家照顾3个小家伙，对它们时常比对自己更大方，平均每个月将近一半的工资，都花费在宠物相关的项目上，包括房间里半人高的猫爬架，各种猫砂、猫粮、狗粮、猫罐头、磨牙饼干，各种猫咪、狗狗的小衣服、玩具娃娃以及定期的宠物美容Spa、打针驱虫等服务和医疗卫生项目。

“再苦不能苦孩子嘛！”80后杜旻笑称自己就是人们口中的“大龄剩女”，但是她很享受现在的单身生活，3年前她养了一只狗，成为她在北京最亲的“人”，她每个月在狗狗身上的支出超过5000元，“跟养个孩子没有差别”。

上个月，在北京会展中心举办的一场宠物用品展上，林翰拖着巨大的编织袋穿梭在各个商家展区中。他和女友一起，养了一只暹罗猫。平日里，女友负责撸猫，他负责铲屎，当天，在女友的“派遣”下，来宠物展“给猫儿子置办口粮”。从免费赠送的猫砂到二十几块钱的小布偶，再到200多元的猫粮，在女友视频远程指挥下，林翰一个下午扫货无数，每一样东西都是精挑细选，但最让他满意的，是一个1800多元的宠物床，“很有设计感，还防水，很酷”。

“空巢青年”“单身主义”“丁克一族”……越来越多的青年情感缺口开始由萌宠来弥合，正如国金证券研究所的一份报告指出，千禧一代正在推动萌宠经济发展和升级。千禧一代更需要陪伴，更多单身贵族，同时也更愿意为自己喜欢的事物消费，为宠物消费的风尚，从这一代人开始兴起。

中华田园猫安德鲁斯“推荐款”都有不错的销量

宠物消费市场正在发生变化，比起“吃喝拉撒”的基础需求，伴随宠物家庭地位的直线提升，宠物也开启了消费升级的历程。

林翰购买的宠物床来自一个名为“哇妙”的宠物电商创业公司，它试图打造一个宠物商品届的“严选”平台，搜罗全球高品质宠物商品，直达高端用户。公司创始人毛毛深耕宠物领域，一早瞄准了年轻人群的潜在消费力，从家居、饰品、玩具等方面切入，以设计师集成店的形式从品质和设计上进行宠物用品的消费升级。

“你好，安德鲁斯！”“喵！”走进“哇妙”在北京东四环外竞园艺术中心的复式办公楼，徘徊在门口迎接来访者的是公司的“首席体验师”，一只纯黑色的中华田园猫。办公室两层办公区，都摆放着它的玩具和日常用品。公司内精选的高端宠物商品，比如500多元的食盆以及各种价格高昂的玩具，它都享有“首位体验”的“特权”。“安德鲁斯推荐款”在“哇妙”的小程序商城里，都有不错的销量。

在毛毛看来，宠物消费升级不仅是价格上的升级，年轻的宠物主人更在意商品的品质、服务、时尚美观、用户体验以及对个性化需求的满足。

“北漂青年”赵小森养了两只猫，每年都需要给它们打疫苗。因为两只猫打针的时间段不同，一只猫打4针，所以每年他都得跑8趟宠物医院。加上宠物不能带上公共交通，来回都只能打车，“时间成本和交通成本都太高了”。

在北上广深一线城市，像赵小森一样的年轻人大多面临着同样的问题。当人的吃饭、购物、家政服务等都可以通过互联网平台解决的时候，越来越多的年轻人也想让自己的宠物享受上门服务。

今年，赵小森接触到一个叫做“宠安安”的宠物医生上门服务平台，他头一天预约了一名医师，给他的猫咪“耳朵”做体检和打针。医师上门前，给他打来电话，详细沟通好猫咪的大致身体状况和所需要做的项目，第二天宠物医师就携带好相关的检查设备和药物上门，在家里轻松简单地完成检查和打针服务，价格也与去线下实体宠物医院相当。

“现在的年轻人互联网生活习惯根深蒂固，所以做好互联网上的服务一定没错。”“宠安安”CEO乔玮是一位80后，正因为在养宠过程中，遇到了同样的难题，于是将自身的用户需求转化为创业的立足点。

“人才储备和现在的市场很不匹配”

“整个市场就摆在那里了，最重要的是我们自己能稳下来。”2018年下半年，“宠安安”完成千万级的PreA轮融资。今年，不少投资人来洽谈新的投资计划，但乔玮更谨慎了。

自宠物经济风口爆发以来，宠物服务特别是宠物医疗无疑成为资本宠儿。《2018年中国宠物行业白皮书》的数据显示，2018年全年整体发生30次融资事件，保守估计全年融资额超过10亿元，其中与宠物服务相关的超过半数。但是行业真实的“底气”，乔玮清楚。

在开始做“宠安安”之前，他带领团队打造了一个叫做“好兽医”的服务平台，通过对接医师资源，接受宠物主人在线咨询，最开始的反响很好，但到了需要盈利的阶段，平台设置付费咨询时，问题出现了：用户付费咨询对医师专业的服务水平要求很高，但是实际的医师资源远远跟不上用户需求，“人才储备和现在的市场很不匹配！”

此后转向做“宠安安”，初步阶段的医师资源都是公司自有，以便于把控服务水平，目前平台也处于盈利阶段，但是随着平台不断壮大，用户体量迅速增长，之后是否能接入外部医师资源，如何去核定身份许可，都需政策和行业整体有更多规范。

“当消费的需求上了一个档次之后，接下来的必须是整个市场的升级，从人才到配套的措施。”毛毛注意到，近几年，在萌宠经济爆发的风口，很多公司越做越大，最后服务人员跟不上，最后的结果是“点越开越多，服务越来越次”。归根到底，一是无序竞争，二是配套措施和人才都跟不上。

毛毛计划向宠物社区发展，同时要稳步下沉，“技术和方案都有了，但是现在还不是时机”。在他看来，关于宠物行业的配套政策以及内部机制还不成熟，但目前以80后、90 后为主体的新一代消费群体购买力的不断提升，养宠观念正在迭代，一切都只是时间问题。

(责编：杨曦、朱一梵)