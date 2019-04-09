原标题：审计署：部分地区和部门落实降费减负政策不到位

审计署发布公告

部分地区和部门落实降费减负政策不到位

审计署日前发布2018年第四季度国家重大政策措施落实情况跟踪审计结果公告。此次审计重点抽查了有关地区和部门落实税收优惠政策、执行涉企收费目录清单制度、清理规范行政审批中介服务、依托行政资源或权力收费等事项。部分地区和部门落实降费减负政策不到位，仍存在违规收费等问题。

13个地区的13家单位违规将应由财政资金承担的评估评审费用转嫁给企业承担，或利用政务平台资源违规收费4449.56万元；8个地区和部门的43家单位依托行政职权及影响力，通过垄断经营、摊派、评比达标等违规收费5858.44万元；8个地区的9家单位在未转企改制或未与主管部门脱钩情况下，违规开展主管部门行政审批相关的中介服务事项并收取费用8715.08万元；27个地区和部门的117家单位违规收取或未及时清退21类保证金48.51亿元。

部分地区“六稳”工作有待进一步加强。中央就业补助资金管理使用、政府服务外贸外资企业等相关政策措施落实情况成为关注重点。1家金融机构落实金融支持小微企业等要求不到位；45个地区存在违规向外资企业收费、违规对备案事项进行审批、未在规定时限为外资企业办理备案等问题。

审计署财政审计司主要负责人表示，2019年政策落实跟踪审计将更加注重反映积极的财政政策、金融服务实体经济发展、就业优先政策等宏观政策落实情况和推动制造业高质量发展、国内市场培育、乡村振兴战略推进、民生保障和改善等重点任务落实情况。同时，持续反映减税降费、清理拖欠民营企业中小企业账款等情况。

(责编：杨曦、朱一梵)