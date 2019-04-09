原标题：“最严新政”背后 2018住房公积金贷款创新高

近期，多城陆续发布2018年度住房公积金报告。

时代周报记者梳理发现，各城公积金发放个人贷款的笔数和金额均呈正向增长。其中，厦门表现得最为明显：2018年，厦门共发放个人住房贷款0.92万笔、74.10亿元，同比分别上升155.56%和231.54%。

与2017年相比，这一变化尤其明显。2017年，多城公积金发放个人贷款的笔数和金额均呈环比下降。同样以厦门为例，2017年厦门仅发放个人住房贷款0.36万笔、22.35亿元，同比分别下降73.04%和73.95%。

各城公积金贷款为何突然呈现较大规模增长？

深圳市房地产研究中心高级研究员李宇嘉向时代周报记者分析指出：“在2017年房地产市场调控环境下，住房公积金政策和房贷政策同步收紧，当年公积金贷款下降幅度较大。到2018年，随着各地对公积金贷款的政策扶持，以及全年市场成交中的刚需占比逐渐加大，对公积金贷款的需求也相应增大。”

“最严公积金新政”影响甚微

令人记忆犹新的是，2018年也是各地相继调整公积金贷款政策的一年，其中又以北京力度最大。去年9月，北京发布公积金贷款新政，具体变化包括二套房“认房又认贷”、公积金贷款与缴存年限挂钩、调整首付比例等，被称为“史上最严公积金新政”。

多位专家向时代周报记者分析表示，新政之所以没有拉低去年公积金贷款笔数和金额，一是这些政策多为“打补丁”，对刚需购房者影响有限；二是2018年房地产市场虽低迷，但实际成交量和房价并未显著下降，房贷需求也未减少；三是各地公积金新政多发布在第四季度，对全年影响有限。

中原地产首席分析师张大伟在接受时代周报记者采访时指出，仍以北京为例，去年9月实施的公积金新政仅影响第四季度信贷行为。数据显示，2018年北京全年成交面积496.26万平米，前三季度成交面积已达316.43万平米，超全年面积的六成。“从信贷角度来说，前三个季度已经发放了很大一部分额度了。”张大伟解释道。

与市场销售实际情况背离

同策研究院研究总监张宏伟对时代周报记者指出，房贷数据应与房地产市场销售情况保持一致，但2018年住房公积金中个人房贷的增长，却与市场销售的实际情况背离。

据国家统计局数据，2017年全国商品房销售面积169408万平米，其中住宅销售面积144789万平米，比上年增长5.3%；2018年，全国商品房销售面积171654万平米，其中住宅销售面积147929万平米，比上年增长2.2%。

从数据看，2017年、2018年我国住房销售增速虽有所放缓，但仍保持正向增长，与各银行放贷的增长态势一致。

2018年各银行新增贷款中，房贷仍占重要地位，但增速持续回落。2016年，五大行个人住房贷款增速约为30%；2017年跌至15%―20%；到2018年，五大行个人住房贷款增速多徘徊在15%或低于15%。

同期住房公积金个人贷款却呈现出不一致的波动。

2018年，全国公积金缴存额持续增长。以北京为例，2018年度，北京地区住房公积金缴存额1980.1亿元，同比增长15.7%。截至2018年末，北京地区住房公积金缴存总额13096.37亿元，同比增长17.8%；缴存余额4244.08亿元，同比增长14.1%。

公积金发放个人贷款的笔数和金额也在增长。北京、上海、广州、深圳四个一线城市中，2018年度，四城住房公积金发放贷款额平均同比增长24.9%，其中北京地区上涨最为明显：共发放住房公积金个人住房贷款831.33亿元，同比增长55.2%。

值得注意的是，四个一线城市中，广州的住房公积金数据“特立独行”。2018年，广州发放个人住房贷款2.50万笔、156.73亿元，同比分别下降22.47%和19.77%，与2018年广州楼市成交情况保持一致。

支持刚需作用凸显

“公积金贷款在满足首套和刚需贷款需求方面的作用和优势，还是很明显的。”李宇嘉分析说，“2014年、2015年楼市比较宽松的时候，各城出台的一些降低公积金贷款门槛的措施如缴存六个月就可以贷款等，在这一轮楼市严控中也没有收紧。”

统计显示，多地超90%的公积金个人贷款用于购买144平米以下的普通住房。其中，北京地区2018年公积金个人贷款共支持职工购房681.37万平米，按贷款笔数计，68.8%的公积金贷款所购房屋建筑面积在90(含)平米以下，28.2%的贷款购房建筑面积在90―144(含)平米。

但公积金贷款仍有一定改进空间。近期打算在北京购房的杜小姐告诉时代周报记者：“根据北京住房公积金贷款政策，每缴存一年可贷10万元，最高可贷120万元，我现在才刚刚开始工作一年，拿到的额度太低了。另外，办理公积金贷款也比较麻烦。”

从北京、上海、广州、深圳等13个城市住房公积金个人贷款总量来看，2018年度，上述13个城市住房公积金的个人贷款增量总量为3191亿元，不及中国银行一家的2018年度个人住房贷款增量4420亿元。

(责编：杨曦、朱一梵)