二〇一九年新型城镇化建设重点任务明确

城区常住人口100万至300万的大城市要全面取消落户限制
城区常住人口300万至500万的大城市要全面放开放宽落户条件，并全面取消重点群体落户限制
本报北京4月8日电 （记者陆娅楠）国家发展改革委8日对外发布的《2019年新型城镇化建设重点任务》（以下简称《重点任务》）明确，积极推动已在城镇就业的农业转移人口落户。继续加大户籍制度改革力度，在此前城区常住人口100万以下的中小城市和小城镇已陆续取消落户限制的基础上，城区常住人口100万至300万的大城市要全面取消落户限制；城区常住人口300万至500万的大城市要全面放开放宽落户条件，并全面取消重点群体落户限制。
《重点任务》指出，超大特大城市要调整完善积分落户政策，大幅增加落户规模、精简积分项目，确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。城市政府要探索采取差别化精准化落户政策，积极推进建档立卡农村贫困人口落户。
在推进常住人口基本公共服务全覆盖方面，《重点任务》提出，今年确保有意愿的未落户常住人口全部持有居住证，鼓励各地区逐步扩大居住证附加的公共服务和便利项目。今年还将深化“人地钱挂钩”等配套政策。在安排中央和省级财政转移支付时更多考虑农业转移人口落户数量，2019年继续安排中央财政奖励资金支持落户较多地区。
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