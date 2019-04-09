五指分开没力，攥成拳头才行（经济新方位·传统产业改造升级②）

一个园区，100多家企业，散在各个行业，集中度低。既缺少龙头企业，又没有配套中小企业，抗风险能力弱。

被寄予厚望的汽车产业，只有18家企业，而且大多数就生产低附加值的钣金件。彼此依存度低，几乎无交流……

聊起湘潭经济技术开发区的转型，杨鹏宇并不回避问题。他是管委会经济发展部的副部长。

湘潭人心里一直有个汽车梦，追了好多年。当年，第一个申请入园的是家纸业厂。虽然和汽车八竿子打不着，可园区还是同意了。

随着入园企业越来越多，正当大伙准备干一场时，长久累积的问题悄然显现。

“同在一个园，互相不见面。有的给长沙一家车企供货好几年，都没主动在园区里找客户。”杨鹏宇说。

更危险的，是产业升级、企业掉队。加工制造类企业，深受产业链发展影响。如果自身或上游企业跟不上产业变革脚步，就只有一条路：被市场淘汰。

“80%的企业，生命只有8—10年。”经开区党工委书记孙银生说。上任时，他在园区走了一圈，发现早年入驻园区的企业，有些已处于停产或半停产状态。

怎么看？五指分开没力，攥成拳头才行。管委会逐渐形成共识：打破原先各自为政的局面，散兵游勇整合起来。同时，重新塑造汽车产业链，组建产业联盟。

具体怎么干？先抓龙头企业，做强做优离不开靠前服务。

吉利汽车生产基地要改造扩充生产线，园区就与旁边两家经营不善的企业商量，把土地征收回来，建停车场过渡。“先估值，再谈判。如果企业还有生产意愿，另外腾出土地置换。”孙银生说。最终，基地生产线实现不停产更新。

新企业也须跟进，合理接入产业链。比如，引导企业一入园就布局汽车版图。桑德集团入园前，原本计划还干老本行，固废处理和资源再生，后来拆出子公司做新能源汽车电池。再如，推出高端汽车零部件产业园，优先围绕汽车产业链招商。

此外，奖励企业本土化采购等办法不断出台，鼓励企业提供新增配套。“鑫士特钢管”析出腾跃精模汽车零部件板块，单一钢管向汽车前防撞梁衍生。“宏大真空”以前做眼镜、太阳能面板镀膜，现在进军汽车玻璃镀膜。

串珠成线。从轧制一块钢板到下线一辆整车，产业链在完善过程中汇聚更多竞争力强的企业。园区里，超六成规上企业主营汽车领域。从2015年190亿元，到2018年400亿元，汽车业产值一路攀升。

受此影响，地处长株潭城市群绿心的湘潭昭山示范区退出28家化工企业，聚力健康产业。湘潭高新区主攻智能制造……聚焦主业、精耕一处，其他园区也动了起来。

“建一座新的汽车城！”如今，在湘潭经开区，有人喊出豪言壮语。上百家企业，十多万人口，这里的“拳头越攥越紧”。

《 人民日报 》（ 2019年04月09日 02 版）

(责编：李楠桦、朱一梵)