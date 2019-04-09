改善营商环境 精准服务民企

近段时间，重庆润际远东新材料科技股份有限公司喜事不断：自主研发的高浓度合金元素添加剂产销两旺，赢得了大量国外客户订单。
“如果不是江北区负责同志现场办公帮我们解决了仓库不够的难题，今年这个开门红肯定没这么顺利”，公司总经理付黎说。
2018年以来，江北区以“三送两办一访”为抓手，切实解决民营企业融资、降本增效、转型升级等难题，大力改善营商环境。目前，民营经济已经成为全区经济发展的重要支撑。
企业有难事，政府上门帮
江北区支持民营企业发展强化领导干部带头和制度建设。2018年8月，制定了区级领导干部联系重点民营企业制度，明确由35位区领导联系服务全区75家重点民营企业。常态机制建立后，“三送两办一访”工作得以全面推开。
“三送”，即为民营企业送思想、送政策、送服务；“两办”，即对民营企业反映的事情马上办、当天办；“一访”，即领导干部定期深入重点企业走访调研。“目的是确保做到摸清实情、精准服务、解决难题。”江北区委相关负责人介绍。
重庆智飞生物制品股份有限公司是一家在创业板上市的民营疫苗企业。江北区委书记李维超带队走访调研时，对公司需要协助解决的问题当场做出回应。江北区财政局、港城工业园区协调相关职能部门，为企业办理了8个重庆主城区道路特别通行证；与港城派出所加强沟通协调，增加了对企业物流基地的日常治安巡查频次，并将其纳入治安管理重点单位。
智飞生物董事长蒋仁生说，2018年，公司实现营收52.31亿元、净利润14.49亿元，分别同比增长289.64%、235.20%。
截至今年2月底， “三送两办一访”共收集各类意见建议63条，由江北区工商联动态整理，台账化管理，并及时反馈解决问题进度和落实情况。
企业“准生证”，5天全办妥
阿里巴巴“盒马鲜生”重庆第一家店2018年12月落户江北九街，深受市民欢迎。“首店落户江北，是因为这里营商环境优越，政府服务到位。”盒马重庆区域总经理桑海欧表示。
为了让盒马鲜生顺利落户、开业，江北区观音桥街道以及江北区商务委从证照办理到消防验收，为企业提供“一条龙”服务。“只要我们有困难，相关单位就会忙前忙后地主动协调，直至问题解决。”桑海欧说。
为了贴近企业需求，提供更加高效的服务，江北区不断深化商事制度改革。2018年累计办理“多证合一”新版营业执照企业超5.6万户，外资企业商务备案与工商登记实现“单一窗口、单一表格”受理，新设立企业开办时间压缩至5个工作日。
“只要企业诚信纳税，建行的‘云税贷’不需要抵押物就能办理信用贷款，而且3分钟就能放款。”江北区税务局举办6期推广会，向2000余户企业宣传建行“云税贷”产品；税务所与建设银行网点建立“一对一”合作关系，完善纳税企业金融服务。
江北区公安分局在市公安局“服务民营经济发展30条”基础上，增加了便民服务“新十条”，2018年累计走访民营企业3000余家，上门服务1300余人次，为企业挽回经济损失3200余万元。
国务院再推3000亿规模降费新举措 国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】
警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机 “团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】
中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23% 中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】
财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个 人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】