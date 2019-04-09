原标题：超大特大城市今年将调整积分落户政策

原标题：超大特大城市今年将调整积分落户政策

4月8日，国家发改委发布《2019年新型城镇化建设重点任务》（以下简称《任务》）。《任务》中要求，超大特大城市调整完善积分落户政策，大幅增加落户规模、精简积分项目。

取消限制

常住人口300万至500万大城市

全面放开放宽落户条件

《任务》中指出，城区常住人口100万至300万的Ⅱ型大城市全面取消落户限制。城区常住人口300万至500万的Ⅰ型大城市全面放开放宽落户条件，并全面取消重点群体落户限制。

同时，超大特大城市调整完善积分落户政策，大幅增加落户规模、精简积分项目，确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。

城市政府要探索采取差别化精准化落户政策，积极推进建档立卡农村贫困人口落户。允许租赁房屋的常住人口在城市公共户口落户。

《任务》要求压实地方政府主体责任，强化督促和监测评估。

那么，城市规模是如何规定的？

北京青年报记者注意到，根据2014年11月国务院发布的《关于调整城市规模划分标准的通知》（国发2014第51号文件），将我国城市进行了具体划分（如右表所示）。

相关保障

完善随迁子女高考政策

提高医保跨省结算率

就教育领域，《任务》中提到，2019年底所有义务教育学校达到基本办学条件“20条底线”要求，在随迁子女较多城市加大教育资源供给，实现公办学校普遍向随迁子女开放，完善随迁子女在流入地参加高考的政策。支持大城市知名中小学对中小城市学校进行对口帮扶支教。

医疗方面，将更多三级医院布局在中小城市，支持大城市知名三级医院在中小城市设立分支机构。

社会保障方面，《任务》强调，全面推进建立统一的城乡居民医保制度，提高跨省异地就医住院费用线上结算率。此外，还推进城乡居民养老保险参保扩面，指导各地区全面建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制。

土地市场方面，在符合空间规划、用途管制和依法取得前提下，允许农村集体经营性建设用地入市，允许就地入市或异地调整入市。

特色小镇方面，《任务》提出，建立规范纠偏机制，逐年开展监测评估，淘汰错用概念的行政建制镇、滥用概念的虚假小镇、缺失投资主体的虚拟小镇。省级发展改革委要组织特色小镇和小城镇相关部门协调推进，避免政出多门、产生乱象。

专家观点

做好市场管控 防止借机炒作

就《2019年新型城镇化建设重点任务》，北青报记者采访了中国社科院城市发展与环境研究所原所长牛凤瑞。

北青报：落户限制将取消或放开放宽，对北上广深这样的一线城市有什么样影响？

牛凤瑞：首先，这四大一线城市还是有差别的，北京和上海最近两年常住人口负增长，而广州和深圳则是大幅度地增长。作为北京和上海来说，一直是有选择地限制外来人口进入。现行的这种限制，跟此次公布的人口进入政策会有一定的冲突或者不协调。广州和深圳现在的外来人口进入的趋势还没有发生改变。如果这个口子开了或者扩大口子以后，肯定对地方政府的公共财力支出有一定的压力，不过这也是一种正常现象，地方政府应该相应地承担起它的这种公共服务的责任，比如外来人口养老、社会保障，甚至是一些住房保障等等。

北青报：城镇化的实现，是否会对公共服务资源带来一定的冲击？

牛凤瑞：这是肯定的，人口向城市聚集，肯定对城市的这种公共服务供给产生巨大的压力，不仅是数量，也包括质量。对居住空间、城市的水电路气的供给都会产生巨大的压力。不过，从通知来看，这一担心大可不必。无论是教育、医疗还是养老等大家关心关注的民生问题，相关的公共服务覆盖面将会进一步扩大。

北青报：房价将会迎来什么样的考验？

牛凤瑞：首先，房子是用来住的。那么一线城市的房价为什么高呢？因为它是由供给和需求所形成的，也就是说需求大于供给，所以促成房价上涨。城市的房价为什么普遍高于农村？农村的很多房子为什么没人住？道理也在于此，农村的人口大规模进城了，造成城市的住房供给短缺，这是一种正常现象。放开或降低进城的门槛，肯定增加房价的压力。解决缓解这种压力的根本措施恐怕不是限购、限价，而在于增加供给。此外还要做好房地产市场管控，防止借机炒作。

文/本报记者 刘艺龙

统筹/徐锋

(责编：赵爽、杨曦)