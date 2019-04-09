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小长假北京夜间餐饮消费同比增50%

周依 沙璐 裴剑飞

2019年04月09日08:23  来源：新京报
 
原标题：小长假北京夜间餐饮消费同比增50%

　　原标题：小长假北京夜间餐饮消费同比增50%

　　4月5日，小长假第一天，景山公园，不少游客来到万春亭眺望故宫。新京报记者 王飞 摄

　　清明节期间，晴到多云的好天气带来景区游客“爆棚”、各项消费猛增。据北京市假日办、北京市公园管理中心、北京市商务局统计，三天假期，全市161家重点景区累计接待游客616.5万人次，营业收入超2.6亿元，同比增长均超两成；60家重点零售、餐饮企业累计实现销售额17.9亿元，同比增长6.2%，其中，夜间餐饮消费、京外游客消费增长明显，分别增长近50%和23.9%。

　　另外，从昨日下午4时30分开始，高速公路返京车流增长明显，京藏高速辛庄桥至上清桥等路段出现车行缓慢的情况。

　　亮点1

　　重点零售、餐饮企业销售17.9亿

　　北京市商务局相关负责人介绍，根据对重点企业监测数据和银联、美团、高德等大数据分析结果显示，节日期间，北京消费市场呈现出重点消费场所客流集中，夜间餐饮消费、京外游客消费增长明显等特点。

　　假期3天，商务部门重点监测的60家零售、餐饮企业累计实现销售额17.9亿元，同比增长6.2%。

　　节日期间，消费市场活跃。大数据显示，西单大悦城、东方新天地、荟聚等18家消费场所客流量增长在10%以上；东单、西单两大商圈客流量分别增长13.8%和25.1%。

　　值得一提的是，节日期间，小吃快餐、饮品、烧烤等餐饮品类最受欢迎，其中夜间（18点至次日凌晨6点）餐饮消费同比增长近50%。

　　亮点2

　　京外游客刷卡消费增长23.9%

　　同时，京外游客消费规模也有明显增长。银联大数据显示，北京市外来游客在餐饮、旅游、住宿、日用百货等16大类刷卡消费金额累计3.4亿元，同比增长23.9%；消费人次达36.2万次，人均消费约940元。据市商务局消费促进处相关负责人介绍，其中包含了部分微信、支付宝数据。

　　服务性消费仍然是消费热点。清明时节，郊游踏青成为重要的度假方式，同时，越来越多的市民走进购物中心、奥特莱斯等综合性消费场所看电影、健身、亲子娱乐，享受假期生活。大数据显示，节日期间，服务性消费增长23.6%。首创奥特莱斯、赛特奥特莱斯、八达岭奥特莱斯、首航国力、吴裕泰等零售企业均实现销售额同比增长10%以上。烤肉季、功德福、便宜坊等老字号餐饮企业销售额同比增长分别为67.3%、23.1%、11.1%。

　　亮点3

　　最“吸人”公园 玉渊潭排第一

　　据北京市公园管理中心相关负责人介绍，由于去年同期天气较冷，今年清明假期北京天气以晴到多云为主，较适宜户外活动，游客量同比增长相对明显。

　　北京市假日办统计显示，假期三天，北京市重点监测161家景区累计接待游客616.5万人次，同比增长25.4%；营业收入达26688.6万元，同比增长20.9%。郊区民俗游累计接待游客113.7万人次，同比增长6.5%；营业收入达10419.7万元，同比增长2.1%。接待量前三位的是怀柔区、顺义区和平谷区。

　　市属11家公园和中国园林博物馆开展了“清明缅怀、习俗体验、踏青赏花、书画展览、春日文创”五大类、40项假日游园活动，共接待游客190万人次，超出节前预计30万。

　　其中，玉渊潭与颐和园突破30万人次（平均每天10万+），玉渊潭公园樱花文化活动总游客接待量达33.53万人次，位列第一；热点公园颐和园、动物园的游客接待量分别达30.69万人次、26.17万人次，位列第二、第三；天坛、北海、陶然亭、景山、北京植物园等公园游客接待量均超过10万人次，同比增长70%以上。

　　3月26日至4月7日，北京市城管执法系统开展清明环境保障工作，其间查处各类违法行为1641起。其中，消除火情安全隐患158起。城管热线受理群众举报6996件，同比下降40.1%，涉及扫墓点周边举报仅2件。

　　假期三天，北京市文化和旅游局仅接到1起非法“一日游”投诉，同比下降50%。市属公园组织首都公共文明引导员与社会志愿者，开展现场引导与劝阻等10万余次，保障了游园秩序。

　　■ 探访

　　返程高峰多条高速车行缓慢

　　从昨日下午4点半开始，高速公路返京车流就开始增长明显，其中京藏高速辛庄桥至上清桥、京承高速北七家桥至来广营桥、机场高速温榆桥至五元桥、京港澳高速赵辛店收费站至宛平桥等路段都出现了车行缓慢的情况。

　　下午5点半，记者在京藏高速清河收费站外看到，返京车辆正源源不断地驶入收费站，但秩序较好。市内交通方面，截止到昨天下午5点半左右，北京全路网交通指数为4.2，处于轻度拥堵级别，市区内道路的交通压力并不大。

　　晚上9点半，记者注意到，清明节假期高速公路的返程高峰已经基本结束，各条高速公路的进京方向基本保持畅通。在市内交通方面，全路网交通指数已经回落到2.3，达到了基本畅通等级。

　　新京报记者 周依 沙璐 裴剑飞

(责编：赵爽、杨曦)
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