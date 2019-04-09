人民网>>财经

节后北京机票重回2折时代 往返日本价格下跌超一半

孟环

2019年04月09日08:23  来源：北京晚报
 
原标题：节后北京机票重回2折时代 往返日本价格下跌超一半

　　原标题：节后国内机票重回2折时代

　　本报讯（记者孟环）随着清明节接近尾声，北京出入港机票价格应声回落。据去哪儿最新机票数据显示，北京前往全国各地机票重回2折时代，国际航线除泰国逆势上涨外，其他各航线价格也有所回落，就连大热的北京往返日本航线机票价格，相比节前价格也下跌超一半。

　　据了解，这个清明小长假，大多旅客集中在4日或者5日早晨出发。进入6日之后，北京国内出港航班就已全线下跌，许多热门航线跌幅超6成。去哪儿网机票数据显示，整体来看，目前北京出港前往全国多地机票价格处于2折左右水平，其中不乏大量热门航线。全年都热的海口、三亚，节后出现大量1折票，未来一周，北京飞往海口每天都有360元起的低价机票，4月8日北京飞往三亚也不过480元，非常适合错峰出行。

　　相比节前，许多热门航线价格出现断崖式下跌。比如北京至昆明4月4日晚航班最低1390元，到了节后的4月8日，同时间段航班价格最低只要550元，跌幅超过6成。北京至杭州、厦门、西安等热门旅游航线，相比节前，机票价格下跌超5成。4月9日，北京飞往杭州最低390元，北京飞往厦门最低420元，北京飞往西安最低400元。

　　进京方面，尽管4月7日、8日两天会迎来清明小长假返程高峰，但全国各地飞往北京的机票仍有5折左右特价机票。4月9日以后，北京出入港机票全面回到2折时代，飞往北京的机票也不例外。4月9日成都直飞北京最低800元，经运城中转价格仅需530元，4月10日广州至北京最低587元。

　　国际及港澳台地区来看，未来一周，北京出入港航班价格相比节前也出现大幅下降。值得注意的是，随着4月13日泰国宋干节（又称泼水节）的日益临近，北京往返泰国多地的机票价格逆势上涨3成。

　　此外，五一小长假期间机票价格也有所回落，还未制定五一出行计划的人，可以考虑现在出手预订。

(责编：赵爽、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载
 

相关专题

推荐阅读

国务院再推3000亿规模降费新举措　　国务院总理李克强4月3日主持召开国务院常务会议，确定今年降低政府性收费和经营服务性收费的措施，进一步为企业和群众减负；决定下调对进境物品征收的行邮税税率，促进扩大进口和消费；配合《外商投资法》实施、适应优化营商环境需要，通过一批法律修正…【详细】

财经

警方冻结“团贷网”资金超31亿！查封1架飞机　　“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案有新进展，4月3日晚间，广东省东莞市公安局官方微博发布情况通报称，目前，该案的查封、冻结、扣押工作取得初步成果。截至2019年4月2日，对“团贷网”累计冻结账户数2825个、冻结银行资金31.1亿元人民币…【详细】

财经

中国76家房企发布年报 2018年利润平均上涨23%　　中国商品房销售面积在2018年首次突破17亿平方米，销售额同比上涨12.2%，多家房企利润也明显上升。万科、恒大、碧桂园三家龙头房企“日赚”接近或超过1亿元(人民币，下同)。 公开数据显示，2018年，万科归属于上市公司股东的净…【详细】

财经

财政部：2019年公开预算的中央部门比去年增加13个　　人民网北京4月3日电 4月2日，2019年中央部门预算集中向社会公开。财政部有关负责人回答记者的提问时表示，2019年共有102个中央部门公开部门预算，比2018年公开的89个中央部门增加13个。 与2018年中央部门预算公开工作相比，…【详细】

财经

司法部：争取解决农民工欠薪问题行政法规年内出台　　人民网北京4月4日电  司法部网站3日刊登《司法部关于充分发挥职能作用认真做好根治拖欠农民工工资有关工作的意见》。 《意见》指出，当前和今后一个时期，落实根治欠薪工作要求是司法行政机关深化司法为民实践的一项重要任务。各级司法行政机关要带…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved