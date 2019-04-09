节后北京机票重回2折时代 往返日本价格下跌超一半

原标题：节后国内机票重回2折时代
本报讯（记者孟环）随着清明节接近尾声，北京出入港机票价格应声回落。据去哪儿最新机票数据显示，北京前往全国各地机票重回2折时代，国际航线除泰国逆势上涨外，其他各航线价格也有所回落，就连大热的北京往返日本航线机票价格，相比节前价格也下跌超一半。
据了解，这个清明小长假，大多旅客集中在4日或者5日早晨出发。进入6日之后，北京国内出港航班就已全线下跌，许多热门航线跌幅超6成。去哪儿网机票数据显示，整体来看，目前北京出港前往全国多地机票价格处于2折左右水平，其中不乏大量热门航线。全年都热的海口、三亚，节后出现大量1折票，未来一周，北京飞往海口每天都有360元起的低价机票，4月8日北京飞往三亚也不过480元，非常适合错峰出行。
相比节前，许多热门航线价格出现断崖式下跌。比如北京至昆明4月4日晚航班最低1390元，到了节后的4月8日，同时间段航班价格最低只要550元，跌幅超过6成。北京至杭州、厦门、西安等热门旅游航线，相比节前，机票价格下跌超5成。4月9日，北京飞往杭州最低390元，北京飞往厦门最低420元，北京飞往西安最低400元。
进京方面，尽管4月7日、8日两天会迎来清明小长假返程高峰，但全国各地飞往北京的机票仍有5折左右特价机票。4月9日以后，北京出入港机票全面回到2折时代，飞往北京的机票也不例外。4月9日成都直飞北京最低800元，经运城中转价格仅需530元，4月10日广州至北京最低587元。
国际及港澳台地区来看，未来一周，北京出入港航班价格相比节前也出现大幅下降。值得注意的是，随着4月13日泰国宋干节（又称泼水节）的日益临近，北京往返泰国多地的机票价格逆势上涨3成。
此外，五一小长假期间机票价格也有所回落，还未制定五一出行计划的人，可以考虑现在出手预订。
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