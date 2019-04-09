原标题：六部门联合发文：禁用“近视治愈”等宣传用语

资料图。中新社发 韩苏原 摄

六部门联合发文

禁用“近视治愈”等宣传用语

本报北京4月8日电 (记者白剑峰)近日，国家卫生健康委等6部门联合发文，要求规范儿童青少年近视矫正，加强监管，禁用“近视治愈”等宣传用语。

专家指出，在目前医疗技术条件下，近视不能治愈。儿童青少年可以通过科学用眼、增加户外活动时间、减少长时间近距离用眼等方式预防、控制和减缓近视。家长一旦发现儿童青少年视力异常，应当及时带其到眼科医疗机构检查，遵从医嘱进行科学矫正。

国家卫健委要求，从事儿童青少年近视矫正的机构或个人必须严格依法执业、依法经营，不得在开展近视矫正对外宣传中使用“康复”“恢复”“降低度数”“近视治愈”“近视克星”等表述误导近视儿童青少年和家长。

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