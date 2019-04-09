提高内幕交易违法成本 要“刑”“罚”兼备

安 宁
近日，北京证监局公开了一份涉及内幕交易的行政处罚决定书，招商局一名员工在招商公路合并华北高速的过程中，利用内幕信息交易获利250多万元，并被处以三倍罚款，上缴违法所得和罚款超千万元。获利250多万，但被罚了上千万元，这真是偷鸡不成蚀把米，所以说，在资本市场莫违法，违法必究。
内幕交易违法行为是毒瘤，严重侵蚀资本市场健康肌体，严重损害证券市场“三公”原则，侵害广大投资者的合法权益，一直以来都是证监会严打的重点。
在市场上的诸多违法行为中，内幕交易往往占据着较高的比例。根据证监会发布的数据显示，2018年证监会全年作出行政处罚决定310件，其中，内幕交易类案件处罚87起，而且，有57起所涉内幕信息与资产并购重组事项相关，说明该领域依然是内幕交易的高发地带。由于并购重组事项筹划周期长、牵涉面广，且对市场具有重大影响，极易成为不法行为人用以谋取不正当利益的工具，例如：涉及“汉鼎宇佑”、“长盈精密”、“士兰微”等股票的系列内幕交易案均呈现出“窝案”特征，围绕同一资产并购重组事项信息，部分内幕知情人利令智昏，罔顾职业操守，滥用信息优势蓄意侵害投资者合法权益，部分相关人利用与知情人的特殊关系或联络接触，非法获取内幕信息，妄图牟取不法利益，最后，均被证监会依法严惩。
今年以来，在证监会披露的行政处罚案件中，也以内幕交易案件较多，仅每周例行新闻发布会公布的内幕交易案就达到14宗。
“上市公司重大资产重组领域是内幕交易的高发地带，也是证监会管控、惩治内幕交易违法行为的重点。”证监会新闻发言人曾表示，将常抓不懈、持之以恒打击各类内幕交易违法行为，切实维护公平、公正的市场秩序，保护广大中小投资者合法权益。
笔者认为，严打内幕交易，要大幅提高内幕交易的违法成本，行政处罚是一方面，一定要“刑”“罚”兼备，性质恶劣的一定要承担刑事责任，提高违法违规成本，让违法者付出惨重代价，才能真正起到震慑作用。
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