原标题：蛋白粉年销超十亿 杀出重围多凭广告

创意图片/新京报记者 王远征

随着健身、运动风潮的兴起，蛋白粉也受到越来越多的关注。如今，这种从“边角料”食材中提取出的物质已经形成超过10亿元的市场，仅大单品乳清蛋白粉2017年在中国市场的销售额就达9亿元。公开资料显示，截至2018年9月，市场中约有1887个蛋白粉单品。由于准入门槛低，仅靠广告宣传，安利、汤臣倍健、ON/欧普特蒙、康比特和健乐多等杀出重围。

事实上，对健康人而言，一般不会出现蛋白质缺乏的情况。专家提醒，过量摄入蛋白粉容易加重肾脏及肝脏负担，而健身的人们在突然大量运动后，横纹肌溶解，摄入大量蛋白粉且饮水少，容易引起痛风发作及急性肾小管损伤等。

乳清蛋白粉去年销售9亿元

在运动营养类保健品中，蛋白粉是最热的单品之一。根据淘宝保健品行业2018年8月份热搜词的统计结果，蛋白粉词条以198970条的热度，成为运动营养类相关词条的第一名。统计数据显示，2017年中国市场仅乳清蛋白粉的销售额就高达9亿元左右，在运动营养类保健品中占比超过60%。

原料方面的数据也显示，乳清蛋白粉的市场规模增长迅速。浓缩乳清蛋白是主要的乳清蛋白粉原料，中国乳制品工业协会的统计数据显示，2017年我国浓缩乳清蛋白需求量为2.84万吨，同比增长12%；2017年乳清蛋白肽需求量为0.23万吨，同比增长11%。

快速增长的市场，也吸引着厂家纷纷进入，中国蛋白粉市场产品品类繁多，据淘数据统计，截至2018年9月，市场中约有1887个蛋白粉单品，主流的蛋白粉品牌有汤臣倍健、ON/欧普特蒙、康比特和健乐多等。另据罗兰贝格报告显示，运动营养厂家主要有康比特（份额38%）、美瑞克斯（21%）和肌肉科技（18%）。

其中，汤臣倍健是较早布局运动营养这一新兴市场的企业。2018年，蛋白粉之于汤臣倍健愈加重要，营收、净利润分别为43.51亿元、10.02亿元，同比分别增长39.86%、30.79%。2019年，汤臣倍健将以蛋白质粉作为主品牌的形象产品和品牌接触点。

此外，诸如西王食品等“圈外”企业也布局该领域。2016年10月，西王食品发布公告，将联合春华资本以现金方式收购Kerr Investment Holdings Corp.100%（以下简称Kerr）股份事项。2019年3月11日，西王还和春华对北京奥威特增资3亿元，其中公司增资2.4亿元，发力保健品国内市场。根据西王食品发布的2018年业绩预告，报告期内预计盈利4.45亿元-4.65亿元，同比增长29.63%-35.46%。西王食品表示，保健品与食用油成为公司两大主业；公司还与上游原料供应商（主要是乳清蛋白）展开战略谈判，锁定优惠价格，随后有研报指出，西王食品2018年下半年乳清蛋白粉成本控制在平均2美元/磅内，相较于上半年2.7美元/磅-2.8美元/磅的价格大幅下降，提升了利润端表现。

蛋白粉产品多种身份显尴尬

蛋白粉的售价并不便宜，新京报记者在京东平台以蛋白粉为关键词搜索发现，汤臣倍健一款450g的罐装蛋白粉售价为298元，安利一款770g装的多种植物蛋白粉售价达560元，康比特750g乳清蛋白粉固体饮料售价为188元。据了解，如果通过厂家直接购买，通常可以以售价2-4折、甚至1折拿货。

中国保健协会副理事长徐华锋表示，蛋白粉原料价格很低，利润多产生在经销商环节，“这是由产品的经销方式决定的，包括蛋白粉等在内的保健食品大都如此。”多数企业都是通过健身房、药店、电视广告等渠道进行宣传和推广商品，人们也是根据这些进行选择。

然而，市场巨大、价格较高的蛋白粉产品，其身份稍显尴尬。新京报记者调查发现，市售的蛋白粉产品中，大多以保健食品（取得“蓝帽子”标识）、食品的身份存在，还有很少一部分为运动营养食品。徐华锋表示，只有取得“蓝帽子”标识才可以宣称功效，如一些已经取得“蓝帽子”资质的蛋白粉宣称可以增强免疫力等。

蛋白粉，一般是采用提纯的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白（缺乏异亮氨酸）、豌豆蛋白等蛋白，或上述几种蛋白的复合加工制成的富含蛋白质的粉末，其用途是为缺乏蛋白质的人补充蛋白质，也可作为功能添加剂用于食品工业生产中。

中国农业大学食品学院营养与食品安全系副教授范志红在接受新京报记者采访时表示，蛋白粉可以说是从“边角料”食材中提取出的。以主流单品乳清蛋白粉为例，在做奶酪时，通常要将乳清去掉，而去掉的乳清中就含有蛋白。随着技术的发展，乳清中的蛋白被提取出来，制成粉末，“也就是我们现在看到的乳清蛋白粉。”范志红指出，最初乳清蛋白的价格非常便宜，但随着市场需求量的迅速增长，乳清蛋白粉的价格也就水涨船高。此外，大豆榨油后剩余的豆渣中也含有蛋白，分离技术日益成熟，大豆蛋白粉也就随之产生了。相较于乳清蛋白粉，大豆蛋白粉的价格更低廉，而且来源丰富。

据了解，乳清蛋白粉和大豆蛋白粉等均有行业标准，但距今已有10年时间，两者仅分别对相应产品的感官、卫生指标等进行了要求，生产门槛也很低。

■ 专家提醒

过量摄入易加重肝脏、肾脏负担

蛋白粉的摄取量很关键。范志红表示，如果能每周锻炼四到五次，每次持续一个小时左右，锻炼强度不是特别大，“对于这种非职业性的增肌训练来说，每天增加15g蛋白质已经足够，这差不多相当于一个鸡蛋加一盒牛奶的蛋白质。”范志红指出，过量摄入蛋白粉带来的影响可能因人而异，“有些人肝脏及肾脏功能基础都较好，过量摄入蛋白粉，可能不会有太大问题，但如果健康基础不好则会加重肾脏及肝脏负担。”

另外，大量摄入蛋白粉的人，需要摄入大量的蔬菜进行“平衡”。“我们看到经常健身的人往往大量吃蔬菜沙拉，但其实沙拉作用有限，能达到足量的难度也相当大。”范志红指出，这种不太平衡的饮食方式（蛋白质摄入过多，蔬菜相对不足），短期还好，成年累月维持这种饮食方式，人体处于营养不平衡状态，对骨骼、肾脏也不好。

北京一家三甲医院肾脏内科主任也表示，健身的人们在突然大量运动后，横纹肌溶解，在高强度运动后摄入大量蛋白粉且饮水少，容易引起痛风发作及急性肾小管损伤等，“临床中会遇到这样的年轻患者，很健康的人群因生活方式不当，引起了肾脏损害。”

本版采写/新京报记者 张秀兰

(责编：杨曦、赵爽)