中国高精地图技术取得突破

本报北京4月8日电 （记者蒋建科）中国大规模全自动高精地图技术取得突破，在日前举办的发布会上，宽凳科技展示了其在大规模组网、自动化处理、地图采集等方面的领先技术，为自动驾驶做好技术储备。
地图是人类文明的坐标。随着科技进步，地图不断被赋予新的内涵。在自动驾驶出现之前，传统电子导航地图的使用对象是车主，而在自动驾驶环境下，高精地图的使用对象是自动驾驶系统的车辆本身。这就需要将路况的误差范围控制在厘米级，确保自动驾驶的安全性和可靠性。高精地图就像是自动驾驶汽车的大脑，指引着正确的方向。
宽凳科技在2019年1月获得了“导航电子地图甲级资质”。在技术研发方面，采用人工智能进行地图数据收集和数据分析，目前已经能够高度自动化地生成精度高、要素丰富的高精地图，同时实现大规模组网。
面对复杂的立交桥、没有GPS信号的超长隧道等，宽凳科技的自动化技术依然可以自动生成路灯、指示牌等基础设施，甚至是道路上的虚线。有了这样丰富的道路信息，自动驾驶车辆在有着“天下第一隧”的秦岭终南山隧道中也能安全行驶。
此间专家认为，5G的到来也为实现自动驾驶提供了机遇，5G可以解决自动驾驶对通信网络“高带宽、低时延、高可靠”的关键要求。有5G+高精地图技术的合力推动，自动驾驶的产业化进程也将加快。
清华大学汽车产业与技术战略研究院院长助理、副研究员刘宗巍博士认为，自动驾驶技术在汽车行业的飞速发展下逐渐成为业界焦点，宽凳发布的大规模全自动高精地图技术意义重大。
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