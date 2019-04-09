原标题：中国黄金储备四连升 黄金吸引力增加？

新华网北京4月9日电 国家外汇管理局7日发布的官方储备资产数据显示，我国3月末黄金储备为6062万盎司（1885.5吨），环比增长36万盎司（11.2吨），总价值785.25亿美元。

这是中国人民银行自2018年12月以来，连续4个月增持黄金储备。

国家外汇管理局新闻发言人王春英就外汇储备规模变动答记者问时表示，3月主要受中美经贸谈判、欧美央行货币政策预期调整、英国退欧不确定性等多重因素影响，外汇储备规模小幅上升。往前看，全球政治经济形势错综复杂，不确定性有所上升，经济增长面临下行压力，金融资产价格仍处高位，国际金融市场波动性可能加大。

正是在多重因素作用下，黄金储备成为各国应对国际金融体系结构性变化的对冲工具。

世界黄金协会发布的数据显示，在更多央行选择黄金作为分散风险的配置资产的推动下，2018年，全球超过20家央行购买黄金，黄金需求达到2015年以来的最高水平，黄金储备增长651.5吨，同比增长74%，是有记录以来的第二高；央行净买入量达到1971年美元与黄金的固定兑换体系脱钩后的新高。其中，中国人民银行在时隔26个月后，于2018年12月首次增持黄金。

世界黄金协会4月更新的数据显示，截至2019年2月，全球央行黄金储备共计33871.36吨，净增加51吨，这是自2018年10月以来的最高月度购买量。

大宗商品分析师王亚宏表示，各国央行，尤其是新兴市场央行开始重新重视黄金，连续增持成为近年来的一大趋势。将中国黄金储备连升放在全球背景下考量，会发现这并不是孤立事件。宏观经济环境动荡和各国外储多元化的要求，都增大了对黄金储备的需求。

厦门黄金市场部副总经理张文斌表示，我国央行增持黄金只是全球央行“购金潮”的一个事例，从连续四个月增持的频率来看，也不是特例，如从历史上看，俄罗斯、哈萨克斯坦和土耳其等国是最稳定的买家，每月定期购买。从某种角度看，央行开启了有计划地增持黄金储备的周期。从增持目的和意义角度看，有利于外汇储备多元化，优化储备结构，对化解全球经济不确定性带来的风险有一定积极意义，也有助于推动人民币国际化进展。

8日，现货黄金(XAUUSD)打破上周以来的盘整僵局而走高，盘中一度突破1300美元关口。

中国央行增持黄金储备，是否会给全球黄金市场带来乐观预期？

王亚宏表示，全球央行成为黄金主要买家之一，一定程度上对金价构成了支持。

张文斌表示，就事件本身而言，结合前三次增持后的市场表现，短期来看没有什么太大影响。如果从全球央行购金行为来看，增加了示范效应，能够支撑并推动黄金中期价格进一步走高。（陈剑）

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