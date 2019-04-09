三部门：中央预算补助地方医疗将实行差别化补助

人民网北京4月9日电 （朱江）据国家发展改革委网站消息，国家发展改革委、国家卫生健康委、国家中医药局发布今日发布关于修订印发《中央预算内投资补助地方医疗卫生领域建设项目管理办法》的通知。通知指出，实行差别化补助政策，中央预算内投资原则上按照东、中、西部地区分别不超过总投资的 30%、60%、80%的比例进行补助(定额补助项目除外)。
通知要求，各地方要根据中央补助标准和地方建设资金落实情况，合理申报投资计划，地方建设资金不落实的不得申报。对切块打捆项目，各地方要按照地方财政承受能力合理分解安排项目，避免项目分散加重地方筹资压力。各地申报投资计划必须符合地方财政承受能力和政府投资能力，严格防范增加地方政府债务风险。同时，各地要严格落实国家在贫困地区安排的公益性建设项目取消县级和西部连片特困地区地市级建设资金的政策，除中央预算内补助投资外，切实落实省级建设资金，确保项目地方投资及时到位。
通知强调，各地要加强资金使用管理，中央预算内专项投资及地方配套资金要纳入财政或财政委托的部门专门账户储存、管理，按照工程进度及时拨付到位，确保资金安全，专款专用，杜绝挤占、挪用和截留现象发生。中央预算内投资不得用于房屋购置、征地等费用，或偿还拖欠工程款。
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