互联网信息服务投诉平台今日上线 BAT等11家企业可在线投诉

人民网北京4月9日电 （朱江）据中国互联网协会网站消息，为进一步畅通互联网信息服务用户的投诉渠道，在工业和信息化部信息通信管理局指导下，中国互联网协会建成互联网信息服务投诉平台，今起上线运行，接收互联网信息服务相关投诉。

记者登录互联网信息服务投诉平台时发现，阿里巴巴、百度、滴滴等11家企业信息已纳入在线投诉范围。

互联网信息服务投诉平台系统网页截图。

中国互联网协会介绍，广大网友可登录互联网信息服务投诉平台，点击“我要投诉”，按要求填写信息，据实提交有关投诉。投诉提交成功后，被投诉企业将在10个工作日内完成处理,并告知网友们处理结果。网友们可在平台对投诉处理情况进行评价打分。

中国互联网协会表示，欢迎广大网友们通过互联网信息服务投诉平台进行投诉。

(责编：朱江、白宇)