中商联：消费连续五年成我国经济增长第一驱动力

人民网北京4月9日电 （记者乔雪峰） 4月9日，由中国商业联合会、中华全国商业信息中心共同主办的2019（第二十七届）中国市场商品销售统计结果新闻发布会在北京举行。发布会介绍了我国2018年消费品市场的运行情况和运行特点，并对未来我国消费品市场的发展趋势作出预测。

记者从发布会上获悉，2018年，我国消费连续五年成为经济增长的第一驱动力。从消费品市场的结构变化上来看，依然延续着五个基本趋势：网购消费增速快于实体店，乡村消费增速快于城镇，餐饮收入增速快于商品零售，小微型、创新型商业发展活跃，大型零售企业销售增速放缓。

消费品市场增速保持在合理区间

乡村消费品市场比重持续提升

2018年我国消费品市场规模稳步扩大，社会消费品零售总额实现38.1万亿元，同比名义增长9%，实际增长6.9%。扣除汽车后，社会消费品零售总额同比增长10.3%，增速比上年仅回落0.4个百分点，表明大部分消费品依然保持较快增长。此外，社会消费品零售总额主要反映的是实物商品消费情况，高速增长的服务类消费并未纳入其中。因此，总的来说，我国消费品市场增速依然保持在合理范围。 2018年，全国实物商品网上零售额在上年高增速的基础上增长25.4%，增速快于社会消费品零售总额增速16.4个百分点；占社会消费品零售总额比重为18.4%，比上年提高3.4个百分点；对社会消费品零售总额增长的贡献率为45.2%，比上年提高9.8个百分点；拉动社会消费品零售总额增长4.1个百分点，比上年提高0.5个百分点。

2018年，乡村消费品零售额实现55350亿元，较上年增长10.1%，增速高出城镇市场1.3个百分点，乡村市场占社会消费品零售总额的比重为14.5%，比上年提高0.3个百分点。从月度增速情况来看，乡村消费品市场1至4月、6至9月均实现10%以上的同比增长。

餐饮收入增速快于商品零售

大型零售企业零售额低速增长

2018年商品零售额实现338271亿元，同比增长8.9%，2018年餐饮收入实现42716亿元，同比增长9.5%，餐饮收入增速快于商品零售0.6个百分点。其中，限额以上单位餐饮收入增长6.4%，增速比限额以上单位商品零售高0.7个百分点。从各月同比增长情况来看，餐饮收入增速均高于商品零售。

为满足居民消费多样化、多层次化的需求，以业态、模式创新，以便利社区居民消费为特点的小微零售店、便利店、餐饮店发展活跃，成为活跃市场，拉动消费的亮点和热点。

根据中华全国商业信息中心统计，2018年全国百家重点大型零售企业（以百货为主）零售额增长0.7%，增速较2017年放缓2.1个百分点。其中，服装商品零售额增长1%，粮油食品商品零售额增长1.5%，化妆品商品零售额增长8.7%，日用品商品零售额增长0.2%，金银珠宝商品零售额增长1.6%，家电商品零售额不及上年同期。

从限额以上单位零售情况来看，2018年，大部分品类均实现正增长。其中，服装鞋帽针纺织品、金银珠宝、日用品、石油及制品商品零售额同比分别增长8%、7.4%、13.7%和13.3%，增速分别较上年加快0.2、1.8、5.7和4.1个百分点。除日用品和石油及制品外，粮油食品和家具类商品零售额增速均超过10%。

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