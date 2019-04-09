5G+4K跑步落地 超高清产业进入全面提速期

人民网北京4月9日电 （孙阳）全国范围内，一场关于5G 建设的产业大潮正在按下加速键。

作为5G率先落地的重要应用领域，以4K为代表的超高清产业成为产业链集中布局的突破方向。事实上，早在春节前后，三大运营商就持续联合广电系展开5G+4K直播测试，仅与中央广播电视总台就在春晚、两会、博鳌论坛等盛会上进行了5G+4K的直播测试，同时，江苏卫视、江西卫视等地方台也与当地省运营商联合进行5G+4K尝试。

工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发的《超高清行业发展行动计划》要求，到2020年中央广播电视总台和有条件的地方电视台要开办4K频道，不少于5个省市的有线电视网和IPTV平台开展4K直播频道传输和点播业务，国内超高清视频节目年制作能力达1万小时；到2022年，4K频道供给能力大幅提升，超高清视频节目年制作能力达3万小时，超高清视频用户达到2亿，中国超高清产业的总体规模要达到4万亿远。

同时，为实现这一目标，《行动计划》不仅制订了核心关键器件、超高清电视节目、行业创新应用等重点任务，还提出要提升通信网络速率，满足4K和8K视频传输需求，探索5G在超高清视频传输里的应用。

扎堆落地5G+4K 超高清产业进入发展快车道

在日前举行的2019年博鳌亚洲论坛上，工信部部长苗圩谈到目前5G应用已经在探索虚拟现实VR\AR，并指出最近中国几个电视台开通了4K高清频道，预计未来还会有越来越多的电视台开通类似的频道。

事实上，从产业层面来看，今年无论是运营商，还是设备商等都加大了对5G应用的探索力度，尤其是在5G+4K领域。中国超高清视频产业联盟秘书长温晓君表示，超高清视频是5G至少在试商用阶段，可能是一个最先能得到落地的应用，而且也能最先让运营商得到基站网络建设的投资回报。

无独有偶，春节前，中央电视广播总台还联合华为、中国移动、中国电信、中国联通签署落地了首个国家级新媒体平台，并率先完成5G媒体应用实验室，成功完成5G实验网络环境下4K视频的集成制作与发布。通过5G网络将遍布全国12个城市的16路4K视频信号实时传回北京的5G媒体应用实验室，中央广播电视总台真正实现了4K节目的投屏播出。

据介绍，这场标志性的5G+4K视频直播由华为、网宿科技作为重要技术合作伙伴提供了关键技术支持。其中，华为5G折叠手机实现4K节目投屏播出，网宿科技为实验室5G+4K的直播、点播提供了首要技术支持。

作为我国首个国家级5G新媒体平台，央广总台的5G媒体应用实验室首次实现5G+4K传输，意味着在网络传输层面，超高清视频的分发技术经受住了实战考验。业内人士表示，央广总台5G媒体应用实验室的落地，将在接下来5G+4K超高清产业的落地上发挥领头羊的作用。

示范性效应正在显现，包括江苏、山东、江西、浙江在内的各个省市相继搭建起5G媒体应用实验室，展开5G+4K内容直播、点播实验，我国超高清产业正呈现出全面提速的态势。

四万亿催热三大主题投资 网络传输迎巨大机遇

作为5G应用率先落地的重要应用领域，超高清成为国内外产业进行5G突围的一个集中方向，包括硬件生产商、内容制作商以及网络承载商都纷纷聚焦超高清，以争夺这块确定性的市场大蛋糕。

美国方面，Netflix、FandangoNow等流媒体公司早在几年前年就着手开始了4K视频内容的制作；火箭联盟（Rocket League）、战地V（BattlefieldV）等国际上人气超高的游戏也在2018年相继推出了超清版本。甚至美国最大的固网电话及移动电话服务供应商AT&T也在进军超高清视频产业，该公司2018年将VR规划为一项主导业务。苹果和谷歌甚至为超高清视频内容打起了价格战。

国内方面，在移动设备领域，包括三星、小米、索尼、中兴在内的手机巨头近期均相继推出了支持5G网络、屏幕分辨率达4K水平的新机型。海信、长虹、创维和康佳等国内彩电整机厂商也都早在2016年就纷纷将目光投向8K电视并推出相应产品；物联网公司京东方也在2018年初提出了“推广8K、普及4K、替代2K、用好5G”的“8425”战略；腾讯视频、爱奇艺等视频网站也分别在两年和四年前就推出了面向多终端的4K高清专区；结合5G业务，华为于2018年发布Cloud VR端到端系统原型。

英特尔联合咨询顾问公司发布的《5G娱乐经济报告》预测：到2028年，以超高清化为主要特征的沉浸式的新兴媒体应用将达到前所未有的规模，预计每年产生670亿美元以上的营收。IDC的报告预计，全球AR/VR设备出货量将在2022年达到6890万台，5年间的复合年增长率将达52.5%，超高清化新媒体市场将重新迎来巨大增长。

中国电子视像协会会长刘棠枝接受采访时表示，5G的速度非常快，非常适合4K超高清的传播，用户在享受4K超高清视频内容的时候没有卡顿，很流畅。随着5G商用的到来，4K超高清必定有一个大发展。

相关机构预测，2018-2022年，中国超高清视频发展将至少带来2.5万亿元的产业规模增量，其中电视机、面板等硬件厂产值将达8500亿元，广电网络改造、宽带建设、内容制作设备等相关产值累计将达1.1万亿。

针对4K超高清传输，云服务商以及CDN服务商都在升级技术及服务能力，以满足超高清视频的传输需求。除了此次助力中央广播电视总台落地5G+4K传输，网宿科技早在两年就推出提供VR直播与实时互动技术方案的VR承载平台，成为中国联通5G+VR产业链合作伙伴，同时也全程为中国电信首次跨省VR高清直播提供网络分发服务。

网宿科技副总裁李东向记者表示，随着5G时代的加速到来，网宿会瞄准5G场景下的应用，升级技术及服务能力，为5G大规模商用提供扎实的技术支撑。

业内人士表示，5G催生的投资热潮已正式启动，围绕超高清产业的四万亿投资或只是一个开始，接下来5G应用还将催生更广泛领域的投资浪潮。

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