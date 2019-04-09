2019新商科数字化人才培养创新论坛在京召开

人民网北京4月9日电 4月9日，“数字经济 商业创变——2019新商科人才培养创新论坛”在北京国家会计学院召开。本次论坛的主题是：在全面数字化经济时代背景下，企业的转型升级，企业人才需求的变化，以及高校人才培养的新挑战、新模和新内涵。会议围绕数字经济环境下企业转型和人才需求、新商科专业学科建设、人才培养创新等重点领域展开产教深度对话。

新道科技股份有限公司总裁杨晓柏在致辞中提出，“聚焦‘人’的培养是新时代的主题，产教融合校企合作则是必由之路。”随着产业企业走向数字化、智能化以及教育教学改革的不断推进，新商科数字化人才培养成为“刚需”。新道科技将整合用友集团467万企业客户的产业资源，与客户共成长，搭建校企协同育人平台推动产教深度融合。并通过共建产业学院深化产教融合、创新校企合作模式，新道科技将与院校围绕会计、营销、人力资源和工商管理等专业开展协同育人专业共建服务，培养符合新时代特征的应用型、复合型人才，服务中国产业转型升级。

新道科技股份有限公司总裁杨晓柏致辞

用友网络科技股份有限公司高级副总裁杜宇在致辞中指出，数字化正在倒逼企业进行价值、能力、管理、利益、模式等方面的重构。未来，所有企业要么是数字化原生企业，要么成为数字化转型/重生企业。企业需要经历业务评估与洞察、制定数字化战略；打造数字化文化、构建进化型组织；转向以云为依托的、技术与安全策略；数字化管理工具、数字化关键业务；构建社会级、数字化商业平台；数据洞见未来、技术驱动创新等六大步骤进行数字化转型。

北京国家会计学院院长秦荣生认为，数字经济时代带给职业教育的是加法而不是减法，是重生而不是颠覆，只是传统职业教育的模式、功能和内容等将发生变革。在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书+职业技能等级证书”(即1+X证书)制度试点，鼓励学生在利用数字化技术获得学历证书的同时，积极取得多类职业技能等级证书。这是数字经济时代职业教育发展的必然趋势。

中国财政科学研究院副研究员、会计信息化方向硕士导师和MPAcc导师周卫华指出，智能时代下财会人才培养改革将是人工智能+大会计=财会智能体的过程。通过扎实的会计理论教学、前沿的大数据和人工智能技术、浸入式实验和实践教学、丰富的产学研合作、优质的教学资源共享六大路径推进智能时代财会人才培养改革。

随着产业数字化转型升级的发展，院校的人才培养工作跟不上数字化经济时代的需要，存在与需求脱节，与真实应用脱离，与实际要求脱轨，与企业脱钩等问题。就此，新道科技股份有限公司副总裁宋健进行了企业数字化转型、企业人才新需求、校企合作新范式、产教融合新服务等四个话题的分享。在产业数字化转型以及企业对人才新需求的时代背景下，数字化企业呼唤工商结合/工管一体新人才。宋健表示，新道科技携手院校将通过把“企业搬进校园”培养学生动手能力，在实践育人培养过程中实现人才培养的创新；通过协同育人、专业共建来建设一流的专业和一流专业集群；通过产业学院的共建与升级支撑应用型、复合型人才的培养，同时引领双高建设。以及在技术、设计、商业和文化等四大素养的支撑下培养具有“四历一本三商”“宽专多能”的T型人才。

新道科技股份有限公司副总裁宋健主题分享

会议期间，江西财经大学联合新道科技共同成立新商科财经大数据中心，“中心”将借助用友集团丰富的产业资源，契合“云上江西”大数据产业布局，通过创新机制体制，在财务大数据分析、企业财务共享模式研究、实时会计、智能财务、企业战略财务等领域，逐步形成数字经济时代财经类人才培养特色教育生态链。

据悉，本次大会由新道科技股份有限公司、用友网络科技股份有限公司、北京国家会计学院联合主办，分设“实时会计 智能财务”“数字营销”“数字人力”三个分论坛，旨在为数字化经济下的实时会计、智能财务人才培养、数字营销人才培养以及数字人力人才培养提供探讨、交流的平台，推进人才培养。

(责编：曹昆)